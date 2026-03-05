दुबई में फंसी लारा दत्ता और उनकी बेटी, कहा-धमाकों की वजह से खिड़कियां हिलती हैं, दरवाजे खड़खड़ाते हैं
Middle East Crisis: लारा दत्ता ने इमोशनल वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ दुबई में हैं और वहां हर दिन धमाकों की आवाज आती है। उन्हाेंने यूएई सरकार की तारीफ भी की।
एक्ट्रेस लारा दत्ता अपनी बेटी सायरा साथ दुबई में फंस गई हैं। उन्होंने बताया कि वह एक ब्रांड प्रमोशन के लिए दुबई गई थीं और अब वहां से वापस नहीं आ पा रही हैं। लारा ने ये भी बताया कि यूएस-ईरान युद्ध के अचानक बढ़ने की वजह से वो स्ट्रेस में है और नर्वस फील कर रही हैं। इतना ही नहीं, लारा ने अपने साथ हुए डरावने अनुभव भी शेयर किए।
लारा ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते देखा
लारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, ‘हम इस इजराइल-ईरान युद्ध की शुरुआत से ही दुबई में हैं। UAE, दुबई, पिछले तीन सालों से मेरा घर रहा है। मैंने यहां काफी समय बिताया है। मैं असल में 28 फरवरी को दुबई के एक स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। हमें धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी, हम स्टूडियो से बाहर भागे और मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते देखा। मैं झूठ नहीं बोल सकती, कुछ स्ट्रेस वाले दिन रहे हैं। मेरी बेटी मेरे साथ यहां है। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर थे। शुक्र है कि वह दुबई में नहीं थे।’
डर में हैं लारा
एक्टर ने ऊपर से फाइटर जेट्स देखने और तेज धमाके सुनने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ‘मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि हम नर्वस हैं। डरे हुए हैं। बहुत सारे फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ रहे हैं। बहुत सारे तेज धमाके हो रहे हैं। हम सेफ विला में रहते हैं। लेकिन धमाकों की वजह से खिड़कियां हिलती हैं, घर और दरवाजे खड़खड़ाते हैं। यह बहुत डरावना है।’
लारा ने क्यों की यूएई सरकार की तारीफ?
UAE सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए लारा बोलीं, ‘मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि UAE सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें सच में लगा कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। हमें लगा कि हमें अपना समझा जा रहा है। चाहे हमारी राष्ट्रीयता कुछ भी हो या हम कहीं से भी हों, हमें सुरक्षित रखा जा रहा है।’
लारा क्यों बोलीं, मैं हैरान हूं?
लारा ने आगे कहा, ‘हमें लगता है कि हमारी गिनती होती है, हम मायने रखते हैं। UAE सरकार यह पक्का कर रही है कि वे हमारी रक्षा करने और हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। मैं हैरान हूं। मेरा माली हर दिन मेरे लॉन की घास काटने, पौधों को पानी देने आ रहा है।’
लारा हुईं इमोशनल
वीडियो के आखिर में, लारा ने इमोशनल होते हुए कहा, ‘मेरे मन में उन आम, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत इज्जत है, जो इस देश को चला रहे हैं। हम असल में फ्लाइट्स देख रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं। बच्चे डरे हुए हैं। हम भी डरे हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। हम फ्लाइट्स देख रहे हैं और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।’
भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र
लारा ने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ‘मैं भारत में थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। हमने देखा कि हमारे देश ने वहां हमारी कितनी अच्छी तरह से हिफाजत की थी। यहां भी ऐसा ही है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।