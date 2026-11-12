कैकेयी के लुक पर उठे सवालों पर भड़कीं लारा दत्ता, बोलीं- छोटी-छोटी बातों में कमियां...

रामायण में लारा दत्ता ने कैकेयी का रोल निभाया है। जब फिल्म से लारा दत्ता का पहला लुक रिवील हुआ था तब उनके कपड़ों और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई थी। अब लारा दत्ता ने उन ट्रोल्स को जवाब दिया है।

नितेश तिवारी की रामायण में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने भरत की मां कैकेयी का रोल निभाया है। फिल्म रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, लेकिन जब फिल्म से लारा दत्ता का पहला लुक रिवील किया गया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर उनके लुक की काफी ट्रोलिंग हुई थी। अब इस ट्रोलिंग पर लारा दत्ता ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इतनी छोटी-छोटी बातों पर कमियां निकालीं।

किस लुक की हो रही थी ट्रोलिंग? लारा दत्ता के जिस लुक की ट्रोलिंग हो रही थी उसमें लारा दत्ता मरून रंग की साड़ी और हरे ब्लाउज में नजर आई थीं। वहीं, उनके बाल खुले हुए थे। लोगों ने लारा दत्ता के उस लुक की तुलना हिंदी टीवी सीरियल्स की सास से की थी।

लारा दत्ता के जिस लुक की ट्रोलिंग हुई थी, वो फिल्म में तब आता है जब भगवान राम को राज सिंहासन मिलता देख माता कैकेयी अपने कोप भवन में चली गई थीं। इसी कोप भवन में कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम को वनवास भेजने और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की बात कही थी।

कपड़ों को लेकर हुईं ट्रोलिंग पर क्या बोलीं लारा दत्ता? न्यूज 18 से खास बातचीत में लारा दत्ता ने कहा, "मुझे पता है कि हमने उस तरह के कपड़ों का चुनाव क्यों किया और हम उन्हें किस-किस तरह से दिखाना चाहते थे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और लोग इतनी छोटी-छोटी बातों पर कमियां निकाल रहे हैं!"

कॉस्ट्यूम को लेकर लारा दत्ता और नितेश तिवारी की क्या हुई थी बात? इस दौरान लारा दत्ता ने नितेश तिवारी के साथ हुई अपनी चर्चा को भी याद किया। उन्होंने कहा, नितेश सर से मेरी सबसे पहले हुई बातचीत में ये बात शामिल थी कि अगर कैकेयी केकय देश की राजकुमारी थीं, तो क्या उनकी ज्वेलरी बाकी दो रानियों से अलग नहीं होनी चाहिए? क्या वो अपना स्त्री धन नहीं लाई होंगी?"

लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "लेकिन अगर आप इतनी बारीक डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आप मुसीबतों का पिटारा खोल देंगे और फिर इतिहासकार और दूसरे विशेषज्ञ सामने आकर कहेंगे, 'अरे, इसे इस तरह कैसे दिखाया जा सकता है?' तो एक स्टैंडर्ड अपनाने का फैसला लिया गया जिससे मिथिला, अयोध्या और लंका की संस्कृतियों के बीच अंतर दिखाया जा सके।"

फिल्म देख लारा दत्ता को कैसा लगा? फिल्म की तारीफ करते हुए लारा दत्ता ने कहा, "मैं फिल्म का हिस्सा थी, और मैं सेट पर होती थी, लेकिन फिर भी जब मैंने फिल्म देखी तो विश्वास नहीं कर पाई कि मैं क्या देख रही हूं।" उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी राय बिल्कुल हो सकती है, और बहस और चर्चा होना बहुत अच्छी बात है।