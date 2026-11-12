कैकेयी के लुक पर उठे सवालों पर भड़कीं लारा दत्ता, बोलीं- छोटी-छोटी बातों में कमियां...
रामायण में लारा दत्ता ने कैकेयी का रोल निभाया है। जब फिल्म से लारा दत्ता का पहला लुक रिवील हुआ था तब उनके कपड़ों और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई थी। अब लारा दत्ता ने उन ट्रोल्स को जवाब दिया है।
नितेश तिवारी की रामायण में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने भरत की मां कैकेयी का रोल निभाया है। फिल्म रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, लेकिन जब फिल्म से लारा दत्ता का पहला लुक रिवील किया गया था। उस वक्त सोशल मीडिया पर उनके लुक की काफी ट्रोलिंग हुई थी। अब इस ट्रोलिंग पर लारा दत्ता ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इतनी छोटी-छोटी बातों पर कमियां निकालीं।
किस लुक की हो रही थी ट्रोलिंग?
लारा दत्ता के जिस लुक की ट्रोलिंग हो रही थी उसमें लारा दत्ता मरून रंग की साड़ी और हरे ब्लाउज में नजर आई थीं। वहीं, उनके बाल खुले हुए थे। लोगों ने लारा दत्ता के उस लुक की तुलना हिंदी टीवी सीरियल्स की सास से की थी।
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लारा दत्ता के जिस लुक की ट्रोलिंग हुई थी, वो फिल्म में तब आता है जब भगवान राम को राज सिंहासन मिलता देख माता कैकेयी अपने कोप भवन में चली गई थीं। इसी कोप भवन में कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम को वनवास भेजने और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की बात कही थी।
कपड़ों को लेकर हुईं ट्रोलिंग पर क्या बोलीं लारा दत्ता?
न्यूज 18 से खास बातचीत में लारा दत्ता ने कहा, "मुझे पता है कि हमने उस तरह के कपड़ों का चुनाव क्यों किया और हम उन्हें किस-किस तरह से दिखाना चाहते थे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और लोग इतनी छोटी-छोटी बातों पर कमियां निकाल रहे हैं!"
कॉस्ट्यूम को लेकर लारा दत्ता और नितेश तिवारी की क्या हुई थी बात?
इस दौरान लारा दत्ता ने नितेश तिवारी के साथ हुई अपनी चर्चा को भी याद किया। उन्होंने कहा, नितेश सर से मेरी सबसे पहले हुई बातचीत में ये बात शामिल थी कि अगर कैकेयी केकय देश की राजकुमारी थीं, तो क्या उनकी ज्वेलरी बाकी दो रानियों से अलग नहीं होनी चाहिए? क्या वो अपना स्त्री धन नहीं लाई होंगी?"
लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "लेकिन अगर आप इतनी बारीक डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आप मुसीबतों का पिटारा खोल देंगे और फिर इतिहासकार और दूसरे विशेषज्ञ सामने आकर कहेंगे, 'अरे, इसे इस तरह कैसे दिखाया जा सकता है?' तो एक स्टैंडर्ड अपनाने का फैसला लिया गया जिससे मिथिला, अयोध्या और लंका की संस्कृतियों के बीच अंतर दिखाया जा सके।"
फिल्म देख लारा दत्ता को कैसा लगा?
फिल्म की तारीफ करते हुए लारा दत्ता ने कहा, "मैं फिल्म का हिस्सा थी, और मैं सेट पर होती थी, लेकिन फिर भी जब मैंने फिल्म देखी तो विश्वास नहीं कर पाई कि मैं क्या देख रही हूं।" उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी राय बिल्कुल हो सकती है, और बहस और चर्चा होना बहुत अच्छी बात है।
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रामायण फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के बारे में
रणबीर कपूर की फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला हैं। इसके अलावा फिल्म की टीम में अन्य प्रमुख डिजाइनर और स्टाइलिस्ट के नाम अजय कुमार, सानिया सर्धारिया और सागर श्रीध है। अजय कुमार ने भगवान राम (रणबीर कपूर), लक्ष्मण और 'विद्युतजिह्वा' (विवेक ओबरॉय) के कवच और विशेष आउटफिट्स को डिजाइन किया है। वहीं, सानिया सर्धारिया ने यश (रावण) के लुक और भारी-भरकम कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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