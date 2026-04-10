अक्षय कुमार ने ना तो मेरा और ना प्रियंका चोपड़ा का फायदा उठाया, लारा दत्ता बोलीं- उन्होंने 2 लड़कियों को देखा और...
लारा दत्ता ने अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है। एक फिल्म में लारा ने अक्षय और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था जिसका नाम था अंदाज।
प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता ने साथ में अंदाज फिल्म में काम किया है। इस फिल्म में दोनों एक्ट्रेस के साथ अक्षय कुमार लीड रोल में थे। दोनों एक्ट्रेसेस ने लगभग एक ही समय पर फिल्मों में काम की शुरुआत की थी। अब लारा ने पुरानी यादों को शेयर कर अक्षय के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने दोनों एक्ट्रेस के साथ कैसा बिहेव किया था जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई हैं।
अक्षय को लेकर क्या बोलीं लारा दत्ता
यूट्यूब चैनल एटीएनकनाडा से बात करते हुए लारा ने खुद को खुशकिस्मत कहा कि उनकी बॉलीवुड जर्नी अंदाज फिल्म से हुई। लारा ने अक्षय के सपोर्ट की तारीफ की।
लारा ने अक्षय को दोस्त, फिलोसफर और गाइड बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि अक्षय का रोल उस वक्त एक को-स्टार से काफी ज्यादा था।
अक्षय ने नहीं उठाया फायदा
लारा ने आगे कहा, ‘मैं और प्रियंका दोनों ही एक ही समय पर साथ में आए। अक्षय ने देखा कि 2 लड़कियां अपनी आंखों में सितारे लेकर आई हैं और इन्हें ना कोई गाइडेंस है और ना ही कोई डायरेक्शन का पता है। लेकिन अक्षय ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया।’
लारा ने फिर अक्षय की इंडस्ट्री को लेकर अंडरस्टैन्डिंग की तारीफ की। लारा ने कहा, ‘आज मैं सोचती हूं कि वह शानदार स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन हैं। वह बिजनेस के बारे में जानते हैं।’
अंदाज कब हुई थी रिलीज
अंदाज फिल्म की बात करें तो इसमें लारा दत्ता ने काजल, प्रियंका चोपड़ा ने जिया और अक्षय कुमार ने राज का किरदार निभाया था। यह फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी।
तीनों की अपकमिंग फिल्में
तीनों स्टार कास्ट की बात करें तो प्रियंका लास्ट बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। हालांकि अब वह तेलुगु फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को एस एस राजामौली ने डायरेक्ट किया है। वहीं महेश बाबू इसमें लीड रोल में हैं।
लारा दत्ता वहीं 2023 में इश्क ए नादान में नजर आई थीं। अब वह फिल्म रामायण में नजर आने वाली हैं जो इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी।
अक्षय की कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार
अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी फिल्म भूत बंगला अब रिलीज होने वाली है 17 अप्रैल को। इसके बाद वह वेलकम टू द जंगल, हैवान, गोलमाल 5 और हेरा फेरी 3 में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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