Lara Dutta Reveals Husband Mahesh Bhupathi Was Worried And Concerned When She Read How To Kill Your Family Book परिवार को कैसे मारें, लारा दत्ता ने पढ़ीं ये किताब, पति महेश भूपति हुए परेशान, एक्ट्रेस बोलीं - वह थोड़ा...
लारा दत्ता ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है। लेकिन उनकी जो किताबों को लेकर च्वाइस है उसे लेकर सब उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:54 PM
लारा दत्ता अपने मजेदार सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जानी जाती हैं। वह कई बार मजेदार पोस्ट करती रहती हैं। अब लारा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह उस किताब के बारे में बता रही हैं जिसे वह पढ़ रही हैं। उस किताब का नाम ही ऐसा है जिसे सुनकर उनके पति महेश भूपति भी हैरान हो गए और वह परेशान भी हो गए।

लोग शक की नजरों से देखते हैं

लारा बोलती हैं, 'मैं हमेशा से मनोरंजन और आसान किताबें बढ़ती हूं। कई बार मैं प्लेन में या ट्रैवल करती हूं तब किताबें पढ़ती हूं और इससे कई लोगों को आश्चर्य भी होता है। लोग मेरी किताबों को लेकर जिन्हें मैं पढ़ती हूं, उसे लेकर जज भी करते हैं। वे मुझे शक्की नजरों से देखते हैं। यही वजह है कि मैं एक बुक शेयर करना चाहती हूं। सुपर लाइट और फन भी हैं। पूरे समर में इसे एंजॉय किया है। उस किताब को बोलते हैं कैसे अपने परिवार को जान से मारें।'

पति का रिएक्शन

लारा ने आगे अपने पति महेश भूपति के रिएक्शन के बारे में भी बताया उस बुक को लेकर। उन्होंने कहा, 'जब मेरे पति ने मुझे इसे पढ़ते हुए देखा, वह थोड़ा परेशान हो गए थे। वह परेशान थे कि आखिर इस बुक का कंटेंट क्या होगा। लेकिन यह सच में अच्छी बुक है। यह फनी, डार्क और थोड़ी ट्विस्टिड है और ओवरऑल मजेदार है। मैंने इसे फाइनली खत्म कर दिया है।'

इस वीडियो को शेयर कर लारा ने लिखा, 'बिटवीन द पेज'। इस वीडियो पर महेश का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने आंखें घूमाने वाला इमोजी पोस्ट किया है। दिया मिर्जा ने महेश के कमेंट पर लिखा, महेश हाहा।

प्रोफेशनल लाइफ

लारा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म रणनीति : बालाकोट एंड बियॉन्ड में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ जिम्मी शेरगिल, आशुतोष राणा भी थे। अब लारा फिल्म वेलकल टू द जंगल में नजर आएंगी जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, आफताब शिवदासानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी और तुषार कपूर भी हैं।

