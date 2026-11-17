लारा दत्ता ने रामायण में कैकेयी का किरदार निभाया है। कैकेयी का नेगेटिव रोल था, लेकिन लारा का कहना है कि कैकेयी का किरदार नेगेटिव नहीं था। उसने जो किया वो मां के प्यार में किया।

नितेश तिवारी की रामायण फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की कमाई शानदार हो रही है। इस फिल्म के हर एक किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। फिल्म में लारा दत्ता भी हैं जिन्होंने रामायण में कैकेयी का किरदार निभाया है। कैकेयी का रामायण में नेगेटिव रोल होता है क्योंकि कैकेयी की वजह से ही राम को वनवास करना होता है। अब लारा ने अपने किरदार को लेकर कहा कि यह किरदार आम धारणा की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

कैकेयी को लेकर क्या बोलीं लारा दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान लारा ने अपने कैकेयी किरदार का बचाव किया। उन्होंने बताया कि कैकेयी के एक्शन उन वादों पर आधारित थे जो उनसे किए गए थे और साथ ही वह अयोध्या में अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती थीं। लारा ने यह भी कहा कि अगर कैकेयी ने वो फैसले न लिए होते तो आज हम जिस रामायण को जानते हैं वो कभी होती ही नहीं।

बेटे के लिए नहीं लड़ती तो… कैकेयी को लेकर लारा ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे कैकेयी ने राजा दशरथ को युद्ध के दौरान बचाया था जिसके बाद दशरथ ने उन्हें 2 वादे दिए थे। लारा फिर बताती हैं कि कैसे कैकेयी के पिता पहले दशरथ से शादी नहीं करवाना चाहते थे बेटी की क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी तीसरी पत्नी बनें किसी राजा के। दशरथ ने इसलिए कैकेयी को वादा किया था कि उनका बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। अगर वह अपने बेटे के लिए नहीं लड़ती तो अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य में जहां इतनी सारी साजिशें और दरबारी राजनीति चल रही थी-उसका बेटा वह सब खो देता जो उसे जन्म के समय ही मिलना तय हुआ था।

लारा ने आगे कहा, ‘वह बेटे को लेकर अपने प्यार और मां की ड्यूटी के बीच फंस गई थीं। अगर वह अपने बेटे के लिए नहीं लड़ती तो अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य में जहां इतनी सारी साजिशें और दरबारी राजनीति चल रही थी-उसका बेटा वह सब खो देता जो उसे जन्म के समय ही मिलना तय हुआ था। यह काफी कॉम्पलेक्स किरदार था निभाने के लिए। कैकेयी को हमेशा विलेन माना जाता है, लेकिन एक संस्करण में कहा गया है कि उन्होंने एक उद्देश्य से जन्म लिया था ताकि भगवान राम रावण का वध करने की भविष्यवाणी को पूरा कर सकें और पृथ्वी पर शांति कर सकें।’

अगर राम अयोध्या का राजा बन जाते तो… लारा ने फिर कहा, ‘अगर राम अयोध्या का राजा बन जाते तो किसी भी राजा की तरह शासन करते और बस यही उनका इतिहास होता। लेकिन कैकेयी की वजह से वह वन में गए और फिर वो सब हआ जैसे रावण ने सीता को किडनैप किया और फिर राम ने रावण का वध किया।’