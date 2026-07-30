लारा दत्ता का कैकेयी लुक लोगों को नहीं आया पसंद; ‘ऐसा लग रहा स्टार प्लस देख रहा हूं’
Ramayana Trailer: रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लारा दत्ता के लुक की काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि लारा का लुक देखकर समझ नहीं आ रहा त्रेता युग है या साल 2026।
नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर आज 30 जुलाई को रिलीज कर दिया गया। फैंस बेसब्री से इस ट्रेलर रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ट्रेलर में राजा दशरथ से लेकर भगवान राम और माता सीता के लुक से पर्दा उठा दिया गया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लारा दत्ता का लुक चर्चा में आ गया है और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लारा दत्ता को काफी मॉडर्न लुक दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं ये त्रेता युग है या साल 2026?
लारा दत्ता के लुक की हो रही चर्चा?
लारा दत्ता फिल्म में राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी का किरदार निभाएंगी। ट्रेलर में वो सीन दिखाया गया है कि जहां कैकेयी राम को 14 वर्ष के वनवास भेजने की बात करती हैं। ट्रेलर में लारा दत्ता का किरदार बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं, उनके बाल एक साइड में हैं।
त्रेता युग है या साल 2026?
रानी कैकेयी के तौर पर लारा दत्ता का ये लुक लोगों को काफी मॉडर्न लगा और वो इसी वजह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- मॉडर्न साड़ी, सलॉन स्टाइल बाल…ये त्रेता युग है या साल 2026?
लोग बोले- ऐसा लग रहा है डेली सोप देख रहा हूं
इसी पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया- सच कहूं तो ये फिल्म से ज्यादा एक बड़े बजेट का टीवी सीरियल लग रहा है। एक ने लिखा- सही कहा, महिलाओं का लुक काफी मॉडर्न रखा गया है। मुझे हंसी आ रही है। एक ने कहा- तो मैं अकेला नहीं हूं जो इस चीज से निराश हुआ। ऐसा लग रहा है स्टार प्लस देख रहा हूं।
एक ने कहा- इसकी स्टाइलिंग ऐतिहासिक रूप से इतनी गलत और निराशाजनक है! किसी डेली सोप के सीन जैसा लग रहा है। एक ने कहा- मुझे लगा कि ये किसी डेली सोप का स्क्रीनशॉट है। एक ने लिखा- सही कहा, लारा दत्ता बिल्कुल भी त्रेता युग वाली वाइब नहीं दे रही हैं।
लारा दत्ता के लुक का कुछ लोगों ने किया समर्थन
जहां लोगों ने लारा दत्ता के लुक का मजाक उड़ाया है। वहीं, कुछ लोगों इसके बचाव में उतरे हैं। एक ने पूछा- क्या आप लोग त्रेता युग में थे? आपको कैसे पता कि त्रेता युग में ऐसी साड़ी नहीं पहनी जाती हैं। एक ने लिखा- ये कितना बकवास लॉजिक है। पहले की महिलाएं अपने बाल तभी बांधती थीं जब उनके पति की मौत हो जाती थी। लारा दत्ता का लुक बिल्कुल सही है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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