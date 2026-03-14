Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नहीं रहीं ‘लंबी जुदाई’ फेम एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा, अमिताभ की फिल्म में किया था ये यादगार रोल

Mar 14, 2026 10:24 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

90 के दशक की स्टार एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधु वक्त के साथ सिनेमा जगत से दूर हो गई थीं, लेकिन उनका हिंदी सिनेमा में योगदान हमेशा यादगार रहेगा।

नहीं रहीं ‘लंबी जुदाई’ फेम एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा, अमिताभ की फिल्म में किया था ये यादगार रोल

सत्ते पे सत्ता, कर्ज, हीरो, विश्वनाथ, रिश्ता कागज का और कयामत जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा ने 72 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधु 90 के दशक की कामयाब एक्ट्रेस थीं और उन्होंने 1970 से 1980 के बीच अपने काम से खूब तारीफें लूटीं। मधु के करियर का ग्राफ यूं तो काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सुभाष घई की फिल्म 'हीरो' के गाने 'लंबी जुदाई' के लिए किया गया। यह गाना ऑरिजनली फोक सिंगर रेशमा ने गाया था, लेकिन फिल्म ने इसे नेशनल पहचान दिला दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमिताभ की फिल्म में किया था यह रोल

भले ही मधु मल्होत्रा ​​हमेशा सुर्खियों में न रही हों, लेकिन उस दौर की कई फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों के लिए उन्हें एक जाना-पहचाना चेहरा बनाए रखा। साल 1982 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। वह उन सात एक्ट्रेसेज में से एक थीं, जिन्हें सात भाइयों की जोड़ियों के तौर पर फिल्म में कास्ट किया गया था। इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था। मधु का काम इतना एफर्टलेस होता था कि वह बड़े स्टार्स के बीच भी अपनी अलग पहचान बना लिया करती थीं। उन्होंने 'कर्ज', 'विश्वनाथ' और 'कयामत' जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया।

ये भी पढ़ें:अनुराग डोभाल की हालत हुई गंभीर, मैनेजर ने कहा- उनकी कंडिशन सीरियस हो गई है

'लंबी जुदाई' गाने ने बनाया नेशनल स्टार

मधु मल्होत्रा के करियर का सबसे यादगार लम्हा सुभाष घई की फिल्म 'हीरो' से जुड़ा है। इस फिल्म का गाना 'लंबी जुदाई' आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। इसे मधु मल्होत्रा पर फिल्माया गया था। गाने में उनके द्वारा किए गए इमोशन्स और ट्रैजिक सीन लोगों को साफ महसूस होते थे। भले ही वह फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं थीं, लेकिन इस एक गाने ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी जब यह गाना बजता है, तो मधु मल्होत्रा का वो मासूम चेहरा लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। उन्होंने 'रिश्ता कागज का' जैसी फिल्मों में भी काम किया, जहां उनके काम की काफी तारीफ हुई।

ये भी पढ़ें:न शाहरुख न सलमान, ये सुपरस्टार था सायरा बानो-दिलीप कुमार के मुश्किल वक्त में साथ

वक्त के साथ फिल्मों से दूर हो गईं मधु

हालांकि मधु मल्होत्रा ने वक्त के साथ फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन उनकी पुरानी फिल्मों के जरिए वह हमेशा चर्चा में बनी रहीं। मधु उन कलाकारों में से थीं जिन्होंने कभी लाइमलाइट की परवाह नहीं की, बल्कि अपने काम से खुद को साबित किया। सोशल मीडिया पर फैंस और उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जब विजय देवरकोंडा संग काम करने के लिए अपने पैरेंट्स से लड़ पड़ी थीं रश्मिका
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।