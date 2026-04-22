लल्ला लल्ला लोरी…जानिए किसने लिखा था ये गाना, बच्चों का बचपन बना दिया खास, सैड वर्जन है और भी खास
हिंदी फिल्मों में एक गाना दशकों से बच्चों को सुनाया जा रहा है। ये गाना है ‘लल्ला लल्ला लोरी’। इस गाने को लिखने वाले गीतकार ने बच्चों का बचपन खास बना दिया। इस गीतकार ने बच्चों के लिए ये गाने भी लिखे।
हिंदी फिल्मों में बच्चों के लिए कई गाने बनाए गए। कई ऐसी लोरियां जिन्हें सुने बिना बच्चों को नींद नहीं आती है। फिल्मों में इन गीतों की अलग जगह है। वहीं असल जिंदगी में ये गाने बेहद खास बने हुए हैं। एक ऐसा ही गाना है ‘लल्ला लल्ला लोरी’। बचपन से लेकर अभी तक इस गाने के कई वर्जन आपने सुने होंगे। अब तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इस गाने पर कई कार्टून वाले वीडियो मौजूद हैं। लेकिन क्या ‘लल्ला लल्ला लोरी’ लोरी लिखने वाले गीतकार के बारे में जानते हैं? फिल्म में इस गाने को दो अलग तरह से इस्तेमाल किया गया और दोनों ही वर्जन बेहद खास है।
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी ने कई दशकों के बच्चों का बचपन खास बनाया
1977 में फिल्म आई थी मुक्ति। इस फिल्म में शशि कपूर, संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जैसे एक्टर्स लीड रोल नजर आए थे। फिल्म के पहले भाग में एक पिता अपनी बेटी पिंकी के लिए गाना गाता है ‘लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा'। वहीं फिल्म के दूसरे भाग में कहानी एक दुखी मोड़ दे गुजर रही होती है। इसलिए इस गाने का दुखद वर्जन सुनाया जाता है जिसके लिरिक्स कुछ बदल जाते हैं। दूसरे भाग में सुनाया गया ये गाना होता है '‘लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा, जीवन खेल तमाशा’।
हर बच्चों की याद बनाये गाना
फिल्म में शशि कपूर के लिए गाया गया ये गाना मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था और इसका सैड वर्जन लता मंगेशकर ने गाया था। आज भी जब माएं अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हैं तो इसी गाने लो लूप पर चला देती हैं। 70 के दशक के बाद के हर बच्चे के लिए ये गाना खास याद है। इस गाने को सुनकर बच्चे बड़े हुए। इस गाने को लिखने वाले गीतकार हैं आनंद बक्शी और म्यूजिक दिया था RD बर्मन ने।
आनंद बक्शी के बच्चों के लिए गीत
आनंद बक्शी ने बच्चों के लिए कई यादगार गाने लिखे। उनकी इस लिस्ट में ‘रोते रोते हंसना सीखो’, ‘मेरे पास आओ मेरे दोस्तों’, 'तू कितनी अच्छी है', 'रे मा मा रे मा मा रे', 'चंदा मामा से प्यारा' जसे गाने शामिल हैं। इसके अलावा आनंद बक्शी ने हिंदी फिल्मों में 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक काम किया। उन्होंने इस दौर के सभी बड़े कलाकारों के लिए गाने लिखे। उनके लिखों इन गीतों ने ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी ये गाने सुने और पसंद किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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