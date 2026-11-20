सुष्मिता सेन के 51वें बर्थडे पर Ex बॉयफ्रेंड ललित मोदी का प्यार भरा पोस्ट वायरल, लिखा- तुम आज भी...
सुष्मिता के फैंस के लिए बेहद खास दिन है। एक्ट्रेस आज 51 साल की हो गई है। 19 नवंबर के दिन सुष्मिता का जन्मदिन होता है। इस बीच एक खास शख्स ने जैसे ही सुष्मिता को जन्मदिन की बधाई दी तो पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने करियर में सुष्मिता ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ सुष्मिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। आज सुष्मिता के फैंस के लिए बेहद खास दिन है। एक्ट्रेस आज 51 साल की हो गई है। 19 नवंबर के दिन सुष्मिता का जन्मदिन होता है। इस खास दिन सुष्मिता ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया। फैंस ने भी उन्हें जमकर बधाई दी। इस बीच एक खास शख्स ने जैसे ही सुष्मिता को जन्मदिन की बधाई दी तो पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया। इस शख्स संग सुष्मिता का नाम काफी विवादों में भी रहा। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
दरअसल, सुष्मिता सेन को किसी और ने नहीं बल्कि, उनके एक्स बॉयफ्रेंड और पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी। सुष्मिता के जन्मदिन पर ललित मोदी ने उनके लिए अपना प्यार लुटाया है। ललित ने इंस्टाग्राम पर सुष्मिता सेन संग अपनी एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें ‘प्यारी दोस्त’ बताया। ललित ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे सबसे प्यारे दोस्त, तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सुष्मिता सेन - मुस्कुराते रहो।' ये पोस्ट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस पोस्ट पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।
ललित-सुष्मिता के रिश्ते ने मचाई थी हलचल
ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने जुलाई 2022 में अपने रिश्ते का ऐलान किया था। ऐसे में रिश्ते के सार्वजनिक करने के लगभग चार साल बाद ललित का ये पोस्ट सामने आया है। बता दें कि जुलाई 2022 में, ललित ने मालदीव और सार्डिनिया की छुट्टियों से सुष्मिता के साथ कई तस्वीरें शेयर की थीं, जिसके बाद दोनों काफी चर्चा में आ गए थे। अपने रिश्ते की घोषणा करते हुए, इस बिजनेसमैन ने एक्ट्रेस को अपनी "बेहतर हाफ" (जीवनसाथी) कहा और इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया।
पोस्ट ने मचाया था तहलका
ललित मोदी के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। इस पोस्ट ने उनकी शादी की अफवाहों को भी हवा दी। हालांकि, बाद में ललित ने स्पष्ट किया कि वे डेटिंग कर रहे थे और उन्होंने शादी नहीं की है। सितंबर 2022 में दोनों के बीच अलगाव की अफवाहें तब सामने आईं जब ललित ने अपनी इंस्टाग्राम डिस्प्ले तस्वीर बदल दी, सुष्मिता की तस्वीरें हटा दीं और अपने बायो से उनका डिटेल हटा दिया। लेकिन इन दोनों का नाम आज भी सुर्खियों में है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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