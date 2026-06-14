लगान के इस गाने को शूट करने में लगे थे 5 दिन, किसी को हुई थी उल्टी तो कोई हुआ था बेहोश
आमिर खान की लगान को 15 जून को 25 साल पूरे हो जाएंगे। फिल्म के 15 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है। लगान के 25 साल पूरे होने पर हम आपको फिल्म के एक गाने से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं।
आमिर खान की लगान को 15 जून को 25 साल पूरे हो जाएंगे। इस फिल्म को आमिर खान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। आज हम आपको लगान के एक गाने चले चलो से जुड़ा किस्सा बता रहे हैं। इस गाने को शूट करने में एक्टर्स के पसीने छूट गए थे। फिल्म में गोली का किरदार निभाने वाले दयाशंकर पांडे ने बताया कि कैसे इस गाने को शूट करने में उन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी।
शूटिंग का सबसे कठिन पीरियड?
दयाशंकर पांडे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को खास बातचीत में चले चलो से जुड़ा किस्सा बताया। उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? उन्होंने कहा कि कठिन दिन तो नहीं, लेकिन चले चलो गाने को शूट करना मुश्किलभरा था।
शूटिंग के दौरान एक्टर्स को होती थी चिढ़
दयाशंकर पांडे ने बताया, “चले चलो जो गाना था, उस वक्त खबर आती थी कि 48 डिग्री तापमान है, सेट पर डॉक्टर रहता था। उसमें आप देखोगे कि स्ट्रॉम फैन के आगे से धूल आपके चेहरे पर फेंकी जा रही है…और शूट करना है। हम लोगों को उस वक्त लगने लगा था कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर बहुत स्वार्थी लोग हैं। अब जाकर लगता है कि वो कितना जरूरी था ऐसे मौसम में फिल्म करना।”
गाने को पूरा करने में लगे थे चार से पांच दिन
दयाशंकर पांडे ने आगे बताया, सबके अंदर एक चिढ़ और गुस्सा था कि यार अब जल्दी खत्म हो और हमको घर जाना है। और वो बात इस तरह पहुंच रही थी (दर्शकों तक) कि मैच हमें जीतना है। आशुतोष ने उस तरह से सोचा था। वो सबसे कठिन पीरियड था। चार-पांच दिन गाना शूट हुआ था।"
बीमार होने लगे थे आर्टिस्ट
एक्टर ने आगे बताया कि उस गाने की शूटिंग के दौरान मौसम की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें शूटिंग के दौरान उल्टी हुई थी। लोग बेहोश हो रहे थे। उन्होंने बताया कि कई लोगों को तो अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वो सबसे खतरनाक पीरियड था।
चले चलो गाने के बारे में
चले चलो की बात करें तो इस गाने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। गाने को कंपोज किया था एआर रहमान ने। एआर रहमान ने गाने को कंपोज करने के साथ-साथ गाने को अपनी आवाज भी दी थी। एआर रहमान के साथ गाने को आवाज दी थी श्रीनिवास ने। चले चलो फिल्म के सेकेंड हाफ में आता है। ये प्रेरणादायक गाना तब आता है जब गांव की टीम अंग्रेजों के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले तैयारी कर रही होती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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