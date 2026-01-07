50 लाख बजट पर 100 करोड़+ कमाई, 8.6 IMDb रेटिंग; गुजराती मूवी ने पछाड़े धुरंधर, अब देखें हिंदी में

संक्षेप: एक गुजराती फिल्म जो सिर्फ 50 लाख में बनी और इसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली। इस मूवी को आईएमडीबी पर 8.6 रेटिंग मिली है। पब्लिक डिमांड पर अब यह हिंदी में रिलीज हो रही है, जानें मूवी से जुड़ी कुछ रोचक बातें।

सैयारा और धुरंधर की आंधी के बीच एक गुजराती फिल्म कब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई, हिंदी दर्शकों को भनक नहीं लगी। रीजनल कास्ट के साथ बनी यह डिवोशनल फिल्म गुजराती बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर चुकी है और अब पब्लिक डिमांड पर हिंदी में रिलीज होने जा रही है। मूवी का नाम है लालो: कृष्ण सदा सहायते। यह फिल्म 10 अक्तूबर 2025 को गुजराती भाषा में रिलीज हुई थी और करीब 90 दिन होने पर अभी भी इसके टिकट्स बिक रहे हैं। फिल्म की खास बात ये है कि मूवी का बजट सिर्फ 50 लाख रुपये है और यह वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। लालो: कृष्ण सदा सहायते अब 9 जनवरी को हिंदी में रिलीज हो रही है। जानें फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें।

क्या है फिल्म की कहानी लालो कृष्ण एक आस्था की कहानी हो जो इमोशंस से भरपूर है। यह एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी है जिसका नाम लालो है। वह टूरिस्ट लोगों को घुमाने जाता है तो एक फार्महाउस में फंस जाता है। वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। वहां खाने-पीने की दिक्कत के बीच बहुत दिक्कत होने लगती है। इस बीच उसके घरवाले बहुत परेशान होते हैं पुलिस के पास जाते हैं। लालो की तलाश होती है लेकिन वह नहीं मिलता। इस बीच वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। उसे कृष्ण का विजन और गाइडेंस मिलता है जिसके बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है।

कांतारा और 12वीं फेल जैसी मूवीज से तुलना फिल्म की तुलना कांतारा से हो रही है क्योंकि इसमें डिवाइन पावर और आस्था है। वहीं 12वीं फेल की तरह आम आदमी के संघर्ष की कहानी है। हालांकि कांतारा से अलग यह एक सौम्य और सिंपल कहानी है। अगर आप परिवार के साथ कोई क्लीन एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्म देखना चाहते हैं आपको जरूर जाना चाहिए।





क्या है खासियत फिल्म कम बजट में बनी है। इसके विजुअल्स में तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर ने लालो: कृष्ण सदा सहायते में जान डाल दी है। मूवी लोकल लोकेशंस पर चुपचाप शूट की गई थी। मूवी के एक्टर करण जोशी बता चुके हैं कि जहां शूटिंग हो रही थी वहां लोगों को भनक नहीं लगने दी गई थी कि फिल्म का शूट है। जूनागढ़ के लोकल लोगों से कह दिया गया था कि ये प्री-वेडिंग शूट है। करण ने बताया था कि वे लोग नहीं चाहते थे कि मूवी से कोई नेगेटिव वाइब जुड़े। वहां एक छोटे से कैमरे से शांति से शूट किया गया था।

लालो: कृष्ण सदा सहायते जॉनर: गुजराती ड्रामा, डिवोशनल

समयावधि: 2 घंटे 15 मिनट

डॉयरेक्टर: अंकित सखिया

एक्टर्स: करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहद गोस्वामी

