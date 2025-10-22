KSBKBT 2 Spoiler: परी के हाथ नहीं लगी बा की हवेली, मिहिर की बात सुन हुई परेशान

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर के एक निर्णय से परी हैरान रह जाएगी। वहीं, नोयोना मिहिर के जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है। तुलसी इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी के घर में फैले तनाव के बीच पार्वती और ओम वहां जाते हैं। वो उनके घर की कुछ चीजों को ठीक करने में मदद करते हैं। पार्वती से तुलसी को पता चलता है कि मिहिर जो हवेली परी को देना चाहते थे, वो बा तुलसी को देकर गई हैं। साथ ही, वो तुलसी के लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई थीं जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो हवेली तुलसी किसी के नाम नहीं करे और वहां स्कूल बनवाए।

तुलसी को मिली बा की हवेली परी को जैसे ही पता चलता है कि बा हवेली तुलसी को देकर गई हैं वो हैरान रह जाती है। मिहिर भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता है। पार्वती के घर से जाने के बाद परी तुलसी के पास जाती है। वो तुलसी से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। तुलसी जैसे ही परी से बात करना शुरू करती है। परी तुलसी से हवेली मांग लेती है।

परी ने तुलसी से मांगी माफी तुलसी बिना किसी झिझक के परी को वो हवेली देने के लिए तैयार हो जाती है। परी को इसपर विश्वास नहीं होता है। तुलसी जैसे ही फाइल लेकर आती है परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो फाइल को खोलती नहीं है। वो सबसे पहले तुलसी से माफी मांगती है। इतने में मिहिर वहां आ जाता है। परी मिहिर को तुलसी की तारीफ करती है।