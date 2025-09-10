Kyunki Saas bhi kabhi abhu thi 2 spoiler alert karan returns india hemant mihir fight over business star plus serial KSBKBT 2 Spoiler: करण की वापसी से तुलसी के घर में आएगी समस्या, क्या आपस में लड़ेंगे मिहिर और हेमंत?, Bollywood Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: करण की वापसी से तुलसी के घर में आएगी समस्या, क्या आपस में लड़ेंगे मिहिर और हेमंत?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आपने देखा कि तुलसी और मिहिर का बेटा करण अमेरिका से वापस आ गया है। अब आनेवाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि करण की वापसी से हेमंत और मिहिर में बहस हो सकती है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:43 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर के कहने पर करण अपने बच्चों के साथ इंडिया वापस लौट आया है। वहीं, परी अपने ससुराल में हर रोज नया तमाशा कर रही है। अजय से शादी तोड़ने के लिए परी घर में हर रोज कुछ ना कुछ कर रही है। करण की वापसी पर अभी घर में सब काफी खुश हैं, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि करण की वापसी से मिहिर के परिवार में अनबन हो जाएगी।

अमेरिका से वापस आया करण

करण अपने पिता के कहने पर वापस तो आ जाएगा, लेकिन वापस आकर उसे काम की चिंता सताने लगेगी। वो कहेगा कि वो अपना सारा काम छोड़कर वापस आ गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहां किस तरह से काम शुरू करे। वो मिहिर से इस बारे में बात करता है।

मिहिर की बातों का हेमंत को लगेगा बुरा

तुलसी और मिहिर इस बात को समझेंगे और तुलसी मिहिर से कहेगी कि वो करण के लिए यहीं काम खोजे। इसके बाद मिहिर सभी घरवालों को ऐलान करेगा कि वो अपनी नई कंपनी का काम करण को सौंप रहा है। इस बात से मिहिर का भाई हेमंत नाराज हो जाएगा। वो मिहिर से पूछेगा कि ये वही कंपनी है जिसके लिए उसने उसे बुलाया था। मिहिर हां में जवाब देगा। ये बात हेमंत को बुरी लग जाएगी।

क्या हेमंत और मिहिर में आएंगी दूरियां

हेमंत की मां तुलसी से पूछेगी कि उसे क्या लगता है जो मिहिर कर रहा है वो ठीक है। इसपर तुलसी उन्हें जवाब देगी कि सारा बिजनेस मिहिर का है, वो जिसे चाहे दे सकते हैं। इसलिए मिहिर जो कर रहा है वो ठीक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर और हेमंत के बीच इस वजह से दूरियां आ जाएंगी।

