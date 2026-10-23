475 करोड़ की ब्रा में रैंप पर उतरीं Kylie Jenner, एक हीरे की कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग
काइली ने 18 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुए विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में काइली जेनर ने अपना रनवे डेब्यू किया और सभी का ध्यान उनकी आइकॉनिक ब्रा से अपनी ओर खींचा।
काइली जेनर हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी अपने शोज को लेकर तो कभी अपने लुक को लेकर। ऐसे में काइली एक बार फिर से खबरों में छाई हुई हैं। इस बार काइली, विक्टोरिया सीक्रेट की फैंटेसी ब्रा पहनने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। काइली ने 18 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुए विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में काइली जेनर ने अपना रनवे डेब्यू किया और सभी का ध्यान उनकी आइकॉनिक ब्रा से अपनी ओर खींचा।
ब्रा की कीमत उड़ा देगी होश
अमेरिका के लॉस एंजेलिस में विक्टोरिया सीक्रेट फैशन काइली ने पहली बार विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड के रनवे पर एंट्री ली। काइली जेनर ने करीब पांच करोड़ डॉलर यानी लगभग 475 करोड़ रुपये की ब्रा पहनकर तहलका मचा दिया। यह ब्रा विक्टोरिया सीक्रेट की अब तक की सबसे महंगी फैंटेसी ब्रा है।
काइली के ब्रा की खासियत
बात दें कि काइली जेनर की ये ब्रा आम ब्रा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे सोने, प्लैटिनम, हीरों, माणिक, नीलम और पन्ने से सजाया गया है। इसमें 5 से 18 कैरेट के 91 बड़े हीरे और 4,319 छोटे गोल सफेद हीरे जड़े हुए हैं। फोटो में आप जो हल्का पीला हीरा देख रहे हैं, वह 75 कैरेट का है और अकेले उसी एक हीरे की कीमत 185 करोड़ रुपये है। इस ब्रा को तैयार करने में 15 कारीगरों ने कुल मिलाकर 1,000 घंटे से भी ज्यादा का समय लगाया है।
इसे कौन खरीदता है?
अब सवाल यह है कि इसे कौन खरीदता है? असल में, यह 'फैंटेसी ब्रा' सिर्फ एक शोपीस है। हालांकि, इसे 1 साल तक बिक्री के लिए रखा जाता है। अगर कोई खरीदार नहीं मिलता है, तो इसे खोल दिया जाता है यानी इसमें लगे हीरे और बाकी कीमती पत्थरों को अलग कर लिया जाता है। इसे बनाने का मकसद कंपनी के लिए चर्चा बटोरना और ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना है। काइली जेनर, जिन्होंने रैंप वॉक के दौरान इसे पहना था, बहुत अमीर हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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