मोनालिसा बोलीं, बुआ के बेटे से शादी करवा रहे थे घरवाले; लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर दिया जवाब

Mar 12, 2026 02:45 pm IST
कुंभ गर्ल मोनालिसा ने अब मीडिया के सामने आकर अपनी और फरमान की शादी पर बात की। उन्होंने बताया कि घरवाले बुआ के लड़के से शादी करवा रहे थे। मोनालिसा यह भी बोलीं कि फरमान से शादी की जिद उन्होंने की थी।

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा की दूसरे धर्म में शादी चर्चा में है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं। मोनालिसा ने बताया कि फरमान शादी नहीं करना चाहता था, उन्होंने जबरदस्ती की थी। वहीं फरमान बोले कि ये कोई लव जिहाद नहीं उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में शादी की है। यह भी बताया कि दोनों में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला।

बुआ के लड़के से की जा रही थी शादी

मीडिया से बातचीत में मोनालिसा बोलीं, हमारी जो शादी हुई है वो हिंदू रीति-रिवाज में शादी हुई है। वैसे तो ये मेरे से शादी नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने खुद ही इनसे जबरदस्ती से शादी की। मेरे मम्मी-पापा दूसरे से जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। वो बुआ का लड़का था। बुआ के लड़के से मैं शादी करूंगी तो वो मेरा भाई लगा। इनसे मैंने सोचा कि मैं शादी करूंगी। पापा साथ में ही आए थे मेरे। अभी भी यहीं हैं मेरे पापा लेकिन शादी अटेंड नहीं की। उनको शादी के बारे में पता है। वह मेरे साथ ही आए थे लेकिन अभी नाराज हैं। कल मिले भी थे।

नहीं है लव जिहाद, कन्वर्ट नहीं हुए

फरमान बोले, 'बाद में मनाने की कोशिश करेंगे। सब लव जिहाद बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए सब धर्म एक ही हैं।' मोनालिसा बोलीं, मैं सभी धर्मों को एक ही मानती हूं। ' इस पर फरमान बोले, 'मोनालिसा हिंदू हैं और मैं आज भी मुस्लिम हूं। हम दोनों में से किसी ने भी धर्म नहीं बदलता है ना कोई कन्वर्ट हुआ है। मैं भी एक्टर हूं।'

हिंदू रीति-रिवाज से शादी

फरमान ने बताया, 'अभी मैं मलयालम इंडस्ट्री में काम करता हूं, हिंदी और तमिल में भी थोड़ा-थोड़ा करता हूं। मलयालम में नई फिल्म आने वाली है। सर ऐसा नहीं है, मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मैं मोनालिसा से प्यार करता हूं, उसकी खुशी चाहता हूं, उसके हिसाब से ही शादी की है। प्यार में जरूरी नहीं है कि मैं हिंदू बन जाऊं या मोनालिसा मुसलमान बन जाए।'फरमान ने बताया कि वह बागपत, उत्तर प्रदेश से हैं।

बालिग होने के सबूत दिखाए

फरमान ने मोनालिसा का आधार कार्ड भी दिखाया और बोले कि वह बालिग हैं। यह भी बताया कि सरकार और पुलिस ने उनकी काफी मदद की। उनके डॉक्यूमेंट्स में भी मोनालिसा ही नाम है। फरमान ने बताया कि मोनालिसा के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वह 2008 में पैदा हुई थी।

