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मां दारू पीती थी, पिता दूसरी औरतों के साथ; सनोज मिश्रा ने गलत तरह से छुआ, कुंभ गर्ल मोनालिसा के गंभीर आरोप

Mar 25, 2026 04:35 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अब फिल्ममेकर सनोज मिश्रा के साथ अपने मां-बाप पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मां दारू पीकर पड़ी रहती थी और पिता दूसरी औरतों के साथ।

मां दारू पीती थी, पिता दूसरी औरतों के साथ; सनोज मिश्रा ने गलत तरह से छुआ, कुंभ गर्ल मोनालिसा के गंभीर आरोप

कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपनी फैमिली और फिल्ममेकर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा भोसले बीते दिनों मुस्लिम एक्टर फरमान से शादी करके चर्चा में आई थीं। अब मोनालिसा ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि उनके घरवालों को सिर्फ पैसे से मतलब है। वहीं सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बहाने उन्हें दस बार गलत तरीके से छुआ।

मां-बाप कर रहे दिखावा

मोनालिसा का वीडियो वायरल है जिसमें वह बोल रही हैं कि घरवाले दिखावा कर रहे हैं। मोनालिसा बोलती हैं, 'दिखा रहे हैं ना कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। सब झूठ है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कुछ मतलब नहीं है। मेरी फैमिली जो बोल रही है ना... तब मेरी मम्मी कहां गई थी? बचपन से मैंने मां का प्यार नहीं देखा। जब किसी बच्चे को मां के साथ देखती थी ना तो रोती थी कि भगवान आज अगर मेरी मां मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं करती। लेकिन मां तो ड्रिंक करना, पापा को तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों भाई-बहनों को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला है और कैसे पाला है, मैं ही जानती हूं।'

'सोने नहीं देता था सनोज मिश्रा'

मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर भड़ास निकाली। बोलीं, 'वो जो सनोज मिश्रा है ना, वो तो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी फिल्म दस करोड़ की है लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी तीन लाख रुपये की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे-पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। मैंने ये एग्रीमेंट थोड़े ही किया था कि शादी नहीं करूंगी। मैंने इनकी फिल्म पूरी कर दी और ये अब चाहता है कि मोनालिसा और फरमान को मार दें तो अच्छा है।'

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सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप

मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। बोलीं, 'वो सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है। उसने टच किया (गलत तरह से) सनोज मिश्रा ने और वहां मैंने फैमिली वालों को बोला कि सनोज ने मुझे टच किया तो मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया।' मोनालिसा रोते हुए बोलीं कि टच करने पर आपत्ति की तो सनोज ने कहा कि यह उनकी पहली मूवी है। मोनालिसा गुस्से में बोलीं, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे?

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कौन हैं मोनालिसा

मोनालिसा भोसले कुंभ के दौरान अपने पिता के साथ प्रयागराज में मालाएं बेचने आई थीं। उनकी आकर्षक फीचर्स और आंखों ने लोगों का ध्यान खींचा और वह कुंभ की वायरल गर्ल बन गईं। इसके बाद सनोज मिश्रा नाम के फिल्ममेकर ने मोनालिसा के साथ काम करने की बात कही और उन्हें अपने साथ ले गए। मोनालिसा ने कुछ वक्त पहले फरमान नाम के मुस्लिम लड़के से शादी की है। इसके बाद वह फिर से लाइमलाइट में आ गईं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


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