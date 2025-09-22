कुमार सानू की एक्स-वाइफ के शॉकिंग आरोप- प्रेग्नेंसी में भूखा रखा, वैक्सिंग तक करवाने की इजाजत नहीं थी

कुमार सानू के तीन बच्चों की मां और उनकी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुमार सानू सक्सेस मिलते ही बदल गए। प्रेग्नेंसी में उन्हें खूब टॉर्चर किया गया।

कुमार सानू की पर्सनल लाइफ बीते कुछ वक्त से चर्चा में है। उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी कुनिका सदानंद बिग बॉस में हैं। अब कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने उनके बारे में काफी शॉकिंग बातें बताई हैं। रीटा का कहना है कि ससुरवाले उन्हें टॉर्चर करते थे। उनको बाहर निकलना भी मना था। कुमार सानू को फेमस बनने में उन्होंने मदद की और वह आशिकी से फेम पाते ही बदलने लगे।

मैंने उन्हें बनाया कुमार सानू फिल्म विंडो से बातचीत में रीटाबोलीं, 'वह महान सिंगर हैं, लेकिन इंसान के तौर पर उनके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। वह कभी भी महत्वाकांक्षी नहीं थे। मेरा सपना था कि वह सिंगर बनें, मैंने उनको जोर दिया था। मैंने कुमार सानू को कुमार सानू बनने में मदद की।' रीटा ने कहा कि कुमार सानू जरा भी मेहनती नहीं थे। 1 परसेंट उनका सिंगिंग टैलेंट था और 99 परसेंट उन्होंने कुमार सानू को मोटिवेट किया।

बिना पंखें के सोते थे रीटा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। बोलीं, 'हम जब मुंबई आए तो ना हमारे पास पैसा था न ही गाड़ी वगैरह। एकदम जीरो था। उस वक्त वह लुंगी पहनते थे। वह हर समय झूठ बोलते हैं कि उनके परिवार के लोगों ने उन्हें मुंबई भेजा। अगर वह जवाब नहीं देना चाहते तो इस बात का जवाब ना दें, झूठ क्यों बोलना? पूरे दिन झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए मेरे तीनों बच्चों ने कहा कि बहुत हो गया, अब आपको बोलना चाहिए। मैं उन्हें बॉम्बे में जबरदस्ती करके स्ट्रगल करने को बोलती थी। हम फर्श पर बिना पंखे के सोते थे।' रीटा ने बताया कि वे लोग जमीन पर सोते थे, बिस्तर में पानी डालकर सोते थे ताकि गर्मी ना लगे।

आशिकी के बाद से बदले कुमार सानू रीटाबोलीं, 'आशिकी की सफलता के बाद, वह बहुत पैसे कमाने लगे और तबसे ही बदलने लगे। वह बदतमीज हो गए, ऐसे पहले कभी नहीं थे।' रीटा ने बताया सानू उनसे या बच्चों से बात भी नहीं करते थे, यहां तक की बड़े बेटे जीको की शादी हो रही थी तब भी नहीं। वह बोलीं, 'उनकी लव लाइफ के चर्चे फिर से मीडिया में हो रहे हैं। मेरे बड़े बेटे की सगाई हो रही थी तो मैंने सानू से पहले भी कहा था कि कुछ बोलें और इन सब बातों पर फुल स्टॉप लगा दें उनकी जिंदगी की पब्लिक में नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी बात हो, उन्हें अच्छा लगता है। उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझे और जान को ब्लॉक कर दिया। यह बहुत इन्सल्टिंग था।'

बाहर जाने की नहीं थी इजाजत रीटा बोलीं, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अलग होना चाहिए। मैं दो बच्चों की मां थी और मेरे पति इतने सफल हो गए थे। मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली। मुझे इजाजत नहीं थी। मुझे पार्लर जाकर वैक्सिंग करवाने की इजाजत भी नहीं थी।'

ससुरालवाले करते थे टॉर्चर तलाक पर रीटा ने बताया, 'जब मैं जान से प्रेग्नेंट थी तो पिता को खो दिया। टॉर्चर की लिमिट क्रॉस हो गई थीं। वह मुझे प्रेग्नेंसी में क्रूरता का इल्जाम लगाकर कोर्ट ले गए। उस वक्त भी उनका अफेयर था जो अब सामने आया है। वह मुझे कोर्ट ले गए, उस वक्त मैं बहुत कम उम्र की थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई।'