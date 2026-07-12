कुमार सानू के बेटे को हुआ कोविड, मुंबई के अस्पताल में हुए भर्ती
कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू को कोविड हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। जान कुमार इस वक्त कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती हैं।
बिग बॉस के घर में नजर आ चुके सिंगर जान कुमार सानू ने अपने फैंस को इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी दी है कि उन्हें कोविड हो गया है। जान ने अपने मजाकिया अंदाज में इस बात की जानकारी दी। कुमार सानू के बेटे जान ने जैसे ही बताया कि उन्हें कोविड हो गया, कमेंट सेक्शन में लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे।
जान कुमार अस्पताल में हुए भर्ती
जान कुमार सानू ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जान अस्पताल के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। जान ने इस वीडियो पोस्ट के साथ लिखा- चीन से आया मेरा दोस्त। कोविड को सलाम करो।
जान ने लिखा मजेदार कैप्शन
वहीं, जान ने वीडियो के ऊपर भी टेक्सट लिखा था। उन्होंने लिखा फिट चेक। अपने फेवरेट डिजाइनर के कपड़े पहने हैं- कोकिलाबेन। चेक्ड इन फॉर- कोविड फ्रॉम वुहान।
फैंस ने की जल्द ठीक होने की कामना
जान के इस वीडियो पर बहुत सारे सेलेब्स के कमेंट आए। भाभी जी घर पर हैं एक्ट्रेस चारुल मलिक ने लिखा- आपके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं। बहुत सारे फैंस ने भी जान के जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं, कुछ यूजर्स ने जान सानू के कमेंट पर उनके मजेदार कैप्शन को देखते हुए हंसने वाले इमोजी भी बनाए हैं।
भारत में दर्ज किए गए हैं कोरोना के नए केस
जान कुमार सानू को कोविड उस वक्त में हुआ है जब आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों से कोविड के नए केस दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाईएसआर कडप्पा जिले में कोरोना के नए 8 केस रजिस्टर हुए हैं। इन 8 में से दो मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बिग बॉस 14 के घर में नजर आए थे जान कुमार सानू
जान कुमार सानू की बात करें तो वो बिग बॉस 14 का हिस्सा थे। इस सीजन की विनर रुबीना दिलैक थीं। बिग बॉस के घर में जान कुमार सानू का व्यवहार सलमान खान को काफी पसंद आया था। जान कुमार सानू की मां का नाम रीता भट्टाचार्य हैं। बिग बॉस के घर में ही जान कुमार सानू ने बताया था कि उनकी मां ने अकेले उनका पालन-पोषण किया है।
1980 में हुई थी रीता और कुमार सानू की शादी
रीता और कुमार सानू की शादी साल 1980 में हुई थी। इसके बाद कपल ने साल 1994 में तलाक ले लिया था। कुमार सानू का रिलेशनशिप कुनिका सदानंद के साथ भी रहा था। कुनिका से अलग होने के बाद कुमार सानू ने सलोनी भट्टाचार्या से शादी रचाई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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