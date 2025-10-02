एक्स वाइफ रीटा पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिस

अपनी एक्स पत्नी रीटा भट्टाचार्य पर कुमार सानू भड़क गए हैं। उन्होंने एक्स पत्नी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। पिछले कुछ वक्त से रीटा भट्टाचार्य कुमार सानू को लेकर तरह-तरह के दावे कर रही हैं।

कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने पिछले कुछ दिनों में सिंगर को लेकर अलग-अलग पॉडकास्ट में तमाम तरह के दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि कुमार सानू और उनकी बहनें उन्हें टॉर्चर करती थीं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि कुमार सानू की बहन ने उन्हें कुछ खिला दिया था ताकि उनका अबॉर्शन हो जाए। अब इन आरोपों पर कुमार सानू भड़क गए हैं। उन्होंने एक्स पत्नी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है।

रीटा को भेजा लीगल नोटिस bollywoodshaadis.com की मानें तो कुमार सानू ने पत्नी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। कुमार सानू की वकील सना रईस खान ने कहा- 40 सालों से ज्यादा कुमार सानू ने म्यूजिक में अपनी आत्मा डाली है, मिलियन लोगों को खुशी दी है, और दुनियाभर में प्यार और सम्मान कमाया है। तकलीफ पहुंचाने वाला झूठ कुछ पल के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो किसी आर्टिस्ट की विरासत को नहीं मिटा सकते जिसने पीढ़ियों को जीवन भर संगीत और यादें दी हैं।

क्या बोलीं कुमार सानू की वकील सना ने आगे कहा- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गरिमा, विरासत और पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें बदनाम करने के प्रयासों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए। किसी भी व्यक्ति और मिडिया प्लेटफॉर्म को किसी पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने या सनसनी के लिए किसी परिवार का व्यापार करने का अधिकार नहीं है।