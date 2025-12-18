Hindustan Hindi News
कुमार सानू ने एक्स वाइफ के खिलाफ दर्ज किया मानहानि का केस, मुआवजे में मांगे 30 लाख

कुमार सानू ने एक्स वाइफ के खिलाफ दर्ज किया मानहानि का केस, मुआवजे में मांगे 30 लाख

संक्षेप:

कुमार सानू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते थे और अब भी रहते हैं। अब उन्होंने अपनी एक्स वाइफ रीता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है।

Dec 18, 2025 08:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। इसके अवाला उन्होंने मुआवजे के तौर पर 30 लाख रुपये की मांग की है और उन इंटरव्यूज को हटाने की भी डिमांड की है जिनमें रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू को लेकर कई दावे किए हैं।

क्या है मामला

याचिका के मुताबिक रीता ने कई एंटरटेनमेंट प्लैटफॉर्म जैसे विरल भयानी और फिल्म विंडो में कुमार सानू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रीता के साथ प्रेग्नेंसी के दौरान गलत बिहेव किया था। रीता का दावा था कि कुमार सानू ने उन्हें भूखा रखा, किचन में बंद किया। यहां तक कि दूध और मेडिकल केयर भी नहीं दी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने कोर्ट प्रोसिजर जारी रखे थे।

याचिका में क्या बताया गया

मानहानि की याचिका में यह बताया गया है कि इन बयानों से कुमार सानू की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है और उन्हें मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ा। रीता और मीडिया पोर्टलर्स को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। इन फेक आरोपों से सिंगर की सोशल मीडिया पर और उनके प्रोफेशनल सरकल में इमेज खराब हुई है। इससे उन्हें आर्थिक और रेपुटेशनल नुकसान हुआ है।

वैसे रीता ने इसके अलावा यह भी आरोप लगाए कि शादी के दौरान कुमार सानू के कई अफेयर थे।

सना रईस खान ने कुमार सानू की वकील

बता दें कि इस अर्जी को वकील सना रईस खान के जरिए याचिका दर्ज की है जो बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट भी रही हैं।

ये भी पढ़ें:कुमार सानू संग अफेयर के बारे में बिग बॉस में बात करने पर कुनिका बोलीं- मेरा तो..

बता दें कि कुमार सानू और रीता का 2001 में तलाक हो गया था। दोनों का बेटा है जान कुमार सानू जो बिग बॉस 14 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आए थे।

