‘मुझे कुछ खिला दिया…’, कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा का दावा सिंगर की बहन कराना चाहती थी मेरा अबॉर्शन

सिंगर कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने सिंगर को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि कुमार सानू और उनकी बहन उन्हें टॉर्चर करते थे। रीटा प्रेग्नेंट थीं और वो दोनों चाहते थे कि रीटा का अबॉर्शन हो जाए।

सिंगर कुमार सानू की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आ गई है। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के साथ रिश्ते में रह चुके कुमार सानू की एक्स पत्नी ने उन्हें लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए। कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने माना कि कुमार सानू की बहनों की वजह से उनके रिश्ते में और ज्यादा दूरी आ गई थी। उन्होंने कहा कि कुमार सानू ने उन्हें कभी बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुमार सानू की दोनों बहनें उनके घर पर ही आकर रहने लगी थीं और एक टाइम था जब कुमार सानू उनके कमरे में जाकर सोने लगे थे।

रीटा को किया जाता था टॉर्चर सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में रीटा ने बताया कि कुमार सानू और उनकी बहनें उन्हें टॉर्चर करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने खाने में कुछ मिलाकर उन्हें खिला दिया था क्योंकि वो चाहती थीं कि उनका बच्चा अबॉर्ट हो जाए।

बॉयफ्रेंड के संग भाग गई थीं कुमार सानू की बहन रीटा ने कहा कि कुमार सानू की बहन उनकी (रीटा) सफलता से खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा, "सानू की बहन, उनकी उम्र उस वक्त 50 साल रही होगी, उनकी बड़ी बहन, उन लोगों से हजम नहीं हुई इतनी सफलता, इतना पैसे, इतना नाम...उनके लिए हजम करना मुमकिन नहीं था कि मैं इतनी लाइमलाइट में थी, मैं खुश हूं। उसकी बहन अपनी बॉयफ्रेंड को लेकर बॉम्बे आ गई मेरे घर पर। उनके तीन बच्चे थे, दो बेटा, एक बेटी। उनकी बेटी की भी मैंने शादी कराई, वो (सानू की बहन) एक बुजुर्ग महिला थी, उनका बेटा बहुत ब्रिलिएंट था बाबू शोना, और छोटा बेटा फुचान और बड़ी बेटी भुनुमा, अपने ग्रैंडसन को छोड़कर मेरे घर पे आ गईं।"

बहन के कमरे में सोते थे कुमार सानू रीटा ने आगे कहा कि उनका जीवन बहुत सीधा है, वो मानती हैं कि अगर आपने गलत काम नहीं किया है, पर आप किसी को गलत काम करते देख रहे हैं तब भी आप गलत हैं। इसलिए मैंने सानू से कहा कि वो अपनी बहन को वहां से जाने को कहें, क्योंकि उनकी बहन बॉयफ्रेंड के साथ भागकर मुंबई आ गई थीं। रीटा ने कहा, "मैंने सानू से कहा कि उनको जाने के लिए कहें। बस उस वक्त सानू को मौका मिल गया, खासकर उनकी बहन, वो इतनी खतरनाक औरत हैं। आपने इंटरव्यू में सुना होगा जब सानू खिड़की से कूदने वाले थे तो उनकी बहन और भांजा वहां मौजूद थे। ये वही बहन थी। सानू ने कोई मौका नहीं दिया कि आप बात करो। वो स्टार थे, हमेशा लोगों से घिरे हुए, फिर अपनी दोनों बहनों को घर में लाकर रख दिया, फिर वो उनके साथ अलग कमरे में सोने लगे।"