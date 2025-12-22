कुमार सानू की एक्स वाइफ ने 50 करोड़ मानहानि केस पर कहा- अगर आप प्यार नहीं...

संक्षेप: कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता ने उनके खिलाफ मानहानि केस पर अपना रिएक्शन दिया है। रीता ने कहा कि अगर कुमान सानू उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो परेशान भी ना करें।

कुमार सानू ने कुछ दिनों पहले अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इमेज खराब होने के लिए रीता से 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। अब इस पर रीता का रिएक्शन आ गया है। रीता ने बताया कि इससे उन्हें काफी हर्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि सानू अगर उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसे परेशान ना करें।

क्या बोलीं रीता रीता ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए कहा, मैं हैरान हूं। वह अपने 3 बच्चों की मां के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं। जो पेपर उन्होंने मुझे भेजा है उसमें वह 50 करोड़ की मांग कर रहे हैं। पता नहीं क्या सानू को सपना आ रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है। यह काफी बुरा है।

हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी रीता ने आगे कहा, मैं उन्हें कोर्ट में मिलूंगी और हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक अच्छे इंसान और मेरे 3 बच्चों के अच्छे पिता बनें। अगर आप हमें प्यार नहीं कर सकते, कम से कम हमें डिस्टर्ब ना करें और हमें अब परेशान ना करें।

क्या है कुमार सानू की शिकायत कुमार सानू ने अपनी शिकायत में यह दावा किया कि रीता ने जो वियल भयानी और फिल्म विंडो पर इंटरव्यूज में जो स्टेटमेंट्स दिए कि प्रेग्नेंसी के दौरान कुमार सानू ने उनके साथ गलत बर्ताव किया, खाने को नहीं दिया और मेडिकल केयर नहीं दी, यह सब गलत है और इससे कुमार सानू की इमेज पर गलत असर पड़ा है।

उसमें यह भी बताया कि 2001 के तलाक अग्रीमेंट के दौरान साफ लिखा था कि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ कभी कुछ आरोप नहीं लगाएंगे बाद में और रीता ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है।