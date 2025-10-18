वन नाइट स्टैंड में प्रेग्नेंट हो गई थी ये एक्ट्रेस, 30 की उम्र में कराया अबॉर्शन, अब बोलीं- 'उस वक्त बौखला गई...'
संक्षेप: कुब्रा 'राइज एंड फॉल' में नजर आई थीं। इस शो में वो कुब्रा के गेम को काफी पसंद किया गया। ऐसे में अब कुब्रा का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक, अबॉर्शन कराने के बारे में खुलकर बात की है।
'सेक्रेड गेम्स' जैसे प्रोजेक्ट्स से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत आज बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में मृणाल ठाकुर और रवि किशन के साथ देखा गया था। वहीं, हाल ही में कुब्रा 'राइज एंड फॉल' में नजर आई थीं। इस शो में वो कुब्रा के गेम को काफी पसंद किया गया। हालांकि, विनर की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी ले गए। ऐसे में अब कुब्रा का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक, अबॉर्शन कराने के बारे में खुलकर बात की है।
अबॉर्शन को लेकर खुलकर बोलीं कुब्रा सैत
दरअसल, कुब्रा सैत ने वायरल भयानी के यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक बार फिर से कुब्रा से उनके अबॉर्शन को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'उस बात को कई साल हो गए हैं, और मेरे पास इसके बारे में सोचने और इससे उबरने के लिए काफी समय था। लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल आता है, तो आप बौखला जाते हो क्योंकि आपके साथ आपका ईमान है, आपका फर्ज है और आपको ये भी पता है कि आप कैसी सोसाइटी में हो, तो दुनिया भी है दीन है, सब है। आप उस वक्त बहुत परेशान हो जाते हो कि आप ये कैसे कर पाओगे या नहीं।'
मैंने उस वक्त जो किया वो सही था
कुब्रा ने आगे कहा, 'उस समय, आपको वाकई पता नहीं होता कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, वो सही है या नहीं। लेकिन आज, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने उस समय जो फैसला लिया था, वह मेरे लिए सही था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलती भी की होती, तो भगवान देख रहा होता और मुझे परलोक में उसके परिणाम भुगतने पड़ते।' कुब्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। कई यूजर्स ने कुब्रा को उनके इस फैसले के लिए जमकर ट्रोल किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
