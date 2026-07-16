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मौनी रॉय का अर्जुन बिजलानी संग नाम जुड़ने पर भड़कीं क्रिस्टल डिसूजा, बोलीं- क्या बकवास है

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी काफी पुराने दोस्त हैं, लेकिन हाल ही में दोनों की दोस्ती को लेकर एक पेज ने गलत पोस्ट किया जिसे देखकर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा भी भड़क गईं।

मौनी रॉय का अर्जुन बिजलानी संग नाम जुड़ने पर भड़कीं क्रिस्टल डिसूजा, बोलीं- क्या बकवास है

मौनी रॉय पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। वहीं हाल ही में वह पैपराजी पर गु्स्सा भी करती दिखी थीं। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक पेज ने मौनी और अर्जुन बिजलानी के साथ नाम जोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि क्या अर्जुन और मौनी एक-दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। इस पोस्ट से क्रिस्टल डिसूजा काफी भड़क गई हैं। उन्होंने उस पोस्ट करने वाले पेज की क्लास भी लगाई है।

क्रिस्टल ने क्या कहा

क्रिस्टल ने लिखा, ‘ये क्या बकवास है। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए तुम लोग कुछ भी पोस्ट कर दोगे क्या।’ क्रिस्टल के अलावा और भी कई लोगों ने उस पेज की क्लास लगाई है। एक ने लिखा कि ये हाई टाइम है, पैप्स को बायकॉट करग देना चाहिए। एक ने लिखा कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या। ये कितना शर्मनाक है।

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मौनी और अर्जुन हैं अच्छे दोस्त

बता दें कि मौनी और अर्जुन काफी समय से क्लोज फ्रेंड हैं। दोनों ने पहले शो नागिन में साथ काम किया था। इसी शो के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और तबसे लेकर अब तक दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट किया है।

इतना ही नहीं अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी का भी मौनी के साथ अच्छा बॉन्ड है।

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पैपराजी पर भड़कीं मौनी रॉय

बता दें कि हाल ही में मौनी को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान मौनी तब भड़क गईं जब वह गाड़ी में भी बैठ गई थीं, लेकिन इसके बाद उनकी फोटोज क्लिक हो रही थीं। वह सबसे वहां से गुस्से में हटने को भी बोलती हैं। जब मौनी का वीडियो इस दौरान का वायरल हुआ तो फिर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर उन्हें कैप्चर करने से मना कर दिया।

पैपराजी से कहा- अब कभी मत पैप करना

मौनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘मुझे कभी पैप मत करना। मैंने आपको काफी समय से नहीं बुलाया। वादा करती हूं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, लेकिन आपको बुलाऊंगी नहीं। प्लीज कभी मेरे पीछे मत आना। अगर अगली बार से कोई मुझे पैप करता है तो प्लीज, मैं उन्हें नहीं बुलाती। मैं नहीं चाहती कि मुझे कभी पैप किया जाए तो इसलिए प्लीज कभी मुझे पैप मत करना।’

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प्रोफेशनल लाइफ

मौनी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह हाल ही में वेब शो अब होगा हिसाब में नजर आई हैं जिसमें उनके साथ संजय कपूर, शहीर शेख, निमृत कौर आहलूवालिया और अविनाश मिश्रा हैं। अब वह मधुर भंडारकर की फिल्म द वाइव्स में नजर आने वाली हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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