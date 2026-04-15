कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा का वनवास खत्म, लेकिन कश्मीरा बोलीं- किसी और का होने वाला शुरू
मामी सुनीता आहूजा संग कृष्णा अभिषेक का सारा विवाद खत्म हो गया है। सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा संग मीडिया के सामने पोज किया और कहा कि वनवास खत्म हो गया है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा का एक समय पर भांजे कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा के साथ बड़ा विवाद हुआ था। इसके बाद मामा-भांजे में बातचीत तक बंद हो गई थी, लेकिन कुछ समय पहले कृष्णा ने मामा के साथ तो सब सुलझा लिया था, लेकिन मामी की नाराजगी बरकरार थी। हालांकि अब सुनीता ने भी अपने भांजे के साथ सारी नाराजगी दूर कर ली है।
सुनीता बोलीं 14 साल का वनवास खत्म
दरअसल, एक वीडियो सामने आया है लाफ्टर शेफ शो के दौरान का। इस दौरान कृष्णा, मामी सुनीता और पत्नी कश्मीरा के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। तीनों साथ में हग भी करते हैं और काफी खुश नजर आते हैं।
कश्मीरा ने कहा किसी और का वनवास होगा शुरू
कृष्णा फिर मीडिया फोटोग्राफर्स से बोलते हैं कि आज सबसे बड़ा दिन है। इसके बाद सुनीता बोलती हैं कि 14 साल के बाद आज वनवास फाइनली खत्म हुआ है। कश्मीरा वहीं फिर कुछ ऐसा कहती हैं कि सब हैरान हो गए हैं कि आखिर उनका इशारा किस तरफ है। वह बोलती हैं कि अब किसी और का वनवास शुरू होगा। वहीं सुनीता भी इस पर हां बोलती हैं।
लोगों के रिएक्शन
एक तरफ फैंस तीनों को साथ देखकर काफी खुश हैं और कमेंट कर रहे कि आपको साथ देखकर अच्छा लगा। किसी ने लिखा कि फाइनली सारी नाराजगी दूर हो गई। वहीं कुछ कश्मीरा की बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ने पूछा कि किसका वनवास अब शुरू होगा? वहीं एक ने लिखा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है।
गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें
वैसे बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुनीता और गोविंदा के बीच अनबन की खबरें भी काफी चर्चा में थीं। सुनीता ने वहीं गोविंदा पर चीटिंग के आरोप भी लगाए थे। उनका कहना था कि गोविंदा का अपने से कई साल छोटी लड़की के साथ अफेयर था। इसके अलावा सुनीता ने यह भी कहा था कि गोविंदा ने कभी अपने बेटे यशवर्धन के करियर में भी कोई मदद नहीं की। हालांकि गोविंदा से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे सुनीता काफी समय से गोविंदा से अलग दूसरे घर में रह रही हैं वो भी अपने बच्चों के साथ। कुछ दिनों पहले तो दोनों के तलाक तक की खबरें आई थीं। वहीं अपने यूट्यूब चैनल पर भी सुनीता इनडायरेक्टली बोलती हैं कि कई लोग उनके परिवार में दिक्कतें लाने की कोशिश करते हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।