'उनकी पत्नी जेल में क्यों नहीं?', राजपाल केस में केआरके का दावा; लोन नहीं भरना चाहते एक्टर

संक्षेप:

राजपाल यादव की आज यानी 12 फरवरी को बेल की सुनवाई होनी है। इस बीच स्वघोषित फिल्म क्रिटीक केआरके ने दावा किया है कि राजपाल यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। राजपाल यादव लोन चुकाना नहीं चाहते हैं। 

Feb 12, 2026 01:49 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजपाल यादव ने 5 फरवरी को 9 करोड़ का लोन न चुका पाने के मामले में खुद को सरेंडर किया था। वो 5 फरवरी से जेल में बंद हैं। आज राजपाल यादव की बेल को लेकर सुनवाई होनी है। राजपाल यादव के इस मुश्किल समय में इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इंडस्ट्री की इस मदद के बीच फिल्म क्रिटीक और एक्टर केआरके ने दावा किया है कि राजपाल यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो खुद लोन चुकाना नहीं चाहते हैं।

केआरके ने सुबह 9 बजे के करीब के करीब अपने एक्स हैंडल पर लिखा- केस राजपाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ है। तो उनकी पत्नी जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी दोस्त ने अपने हिस्सा का 1.50 करोड़ लोग चुका दिया है। राजपाल ने बहुत से बॉलीवुड के लोगों से लोन लिया है और अभी तक वापस नहीं किया है। राजपाल कुछ महीनों पहले मेरे दोस्त का अपार्टमेंट खरीद रहे थे। उनके एक दोस्त के मुताबिक, राजपाल के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब है कि राजपाल खुद लोन नहीं भरना चाहते। उनके बड़े भाई भी यही कह रहे हैं।

केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा- शायद वो प्रॉपर्टी राजपाल के नाम पर नहीं होंगी। अगर होतीं तो बैंक वो सीज कर लेती। एक ने लिखा- राजपाल ने जो किया वो तुम कभी कोशिश भी मत करना। कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। एक ने लिखा- हम तो सुन रहे थे कि आप भी मदद कर रहे हो, ये क्या हो गया अचानक?

केआरके ने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- 2024 में राजपाल की यूपी वाली प्रॉपर्टी बैंक ने 11 करोड़ का लोन न चुका पाने के लिए सील की थी। सेंट्रल बैंक ने खुलासा किया कि राजपाल यादव ने अपने होमटाउन शाहजहांपुर की एक प्रॉपर्टी पर मुंबई ब्रांच से लोन लिया था।

एक तीसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा- मैं राजपाल यादव को 10 लाख रुपये देने के लिए कमिटेड हूं। तो मैंने भाभी से कहा कि किसी को 10 लाख रुपये का चेक लेने के लिए मेरे ऑफिस भेज दें। लेकिन वो दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी बेल पर निर्णय आने का इंतजार कर रही हैं। आशा है राजपाल भाई को बेल मिल जाएगी।

बता दें, केआरके पिछले दिनों खुद जेल में थे। कुछ दिन पहले ओशिवारा के रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी। जिसके आरोप केआरके पर लगा था। केआरके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद बांद्रा कोर्ट ने पहले उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद अब न्यायिक हिरासत में ट्रांसफर कर दिया गया था। 30 जनवरी को केआरके को बेल मिली थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


