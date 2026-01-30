KRK को मिली जमानत, ओशिवारा फायरिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी
KRK Granted Bail: ओशिवारा फायरिंग केस में फंसे एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (KRK) को जमानत मिल गई है। इस जमानत के एवज में कमाल आर खान को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटीक केआरके को 18 जनवरी के दिन मुंबई के ओशिवारा की अंधेरी स्थित एक रिहायशी इमारत पर चार राउंड फायरिंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अब आज यानी 30 जनवरी को केआरके को जमानत मिल गई है। इस जमानत के एवज में कमाल आर खान को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
पुलिस रिमांड, न्यायिक हिरासत और अब बेल
गोली चलाने के मामले में पहले केआरके को पुलिस रिमांड में लिया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद केआरके को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया था। अब आज केआरके को इस मामले में जमानत मिल गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 जनवरी को 4 गोलियों दागी गईं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच और आसपास मौजूद लोगों से बातचीत के बाद केआरके को हिरासत में लिया था। इस मामले में अपनी सफाई देते हुए केआरके ने कहा था कि उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। उन्होंने अपनी बंदूक साफ की थी और सफाई के बाद उसे चेक करने के लिए उन्होंने गोलियां दागी थीं।
केआरके ने क्या दी थी सफाई?
उनका कहना था कि उनके घर के सामने एक बड़ा मैंग्रोव का जंगल है, जहां बंदूक को साफ करने के बाद उन्होंने उसे चेक करने के लिए फायरिंग की थी। उन्हें लगा था कि गोली जंगल में कहीं खो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग की उस समय हवा चल रही थी जिसकी वजह से गोली ज्यादा ट्रेवल कर गई और ओशिवारा की एक बिल्डिंग पर जाकर लगी।
कौन हैं केआरके?
केआरके के बारे में बात करें तो साल 2000 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। देशद्रोही उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही है। केआरके एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक हैं। वो सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू करते और अक्सर एक्टर्स को गालियां देते नजर आते हैं।
