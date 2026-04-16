कृतिका कामरा ने देरी से शादी करने का बताया फायदा, बोलीं- आपको पता होता है कि कब...
कृतिका कामरा और गौरव कपूर के रिलेशनशिप की खबर जानकर फैंस हैरान हो गए थे। दोनों ने हाल ही में शादी की है और अब कृतिका ने बताया कि देरी से शादी करने के फायदे क्या होते हैं।
कृतिका कामरा ने कुछ दिनों पहले गौरव कपूर से शादी की है। दोनों की शादी काफी प्राइवेट थी और इसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। अब कृतिका ने शादीशुदा होने पर कैसा फील होता है, इस पर अपना रिएक्शन दिया है। इसके अलावा उन्होंने 37 की उम्र में शादी करने पर भी बात की।
37 की उम्र में शादी करने पर बोलीं कृतिका
कृतिका ने 37 की उम्र में शादी करने पर कहा, मेरी अभी शादी हुई है, लेकिन मेरे कई दोस्त की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी क्योंकि उन्हें वो प्रेशर फील हुआ, लेकिन मेरी लाइफ में वो प्रेशर नहीं है। इस मामले में मैं अपने पैरेंट्स को लेकर काफी खुशनसीब हूं जिन्होंने कभी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका है।
देरी से शादी करने के फायदे
शादी देरी से करने पर कृतिका ने कहा, मुझे अब तक एक जैसा ही लगता है। कभी-कभी मुझे खुद को याद दिलवाना पड़ता है कि मेरे पास अब पति है। बाकी वैसा ही लगता है। देरी से शादी करने पर यह है कि आप श्योर होते हो कि आपको कब करनी है और आप अपने हिसाब से करते हो। मेरे सारे फैसले इन्डिपेन्डेंट हैं। यही गौरव का केस है।
घर में शादी करने की बताई वजह
बता दें कि कई सेलेब्स जहां डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं या ग्रैंड वेडिंग करते हैं, लेकिन कृतिका ने मुंबई में घर में शादी की। वह बोलीं, हम दोनों ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और अपने घर छोड़कर आ गए थे। हमने मुंबई में नई लाइफ बनाई इसलिए हम मुंबई में ही शादी करना चाहते थे। हम डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं चाहते थे। हम घर में करना चाहते थे। अच्छी बात यह है कि हमारे घर में इतना स्पेस है कि लोग भी आ पाए। यह भी बहुत बड़ी डील है शहर में।
गौरव कपूर के रोने पर हैरान थीं
शादी के दौरान गौरव कपूर रो गए थे तो इस पर कृतिका ने कहा, ‘मुझे भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर तैयार हो रही थी और मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। मैंने देखा वो इमोशनल हो रहे हैं और सबकी आंखों में आंसू थे जब मैं रूम में आई। मुझे बस विश्वास ही नहीं हुआ।’
कृतिका ने कहा कि गौरव भी खुद समझ नहीं पाए थे कि वह इमोशनल क्यों हुए। वह लाइव शो करने वाले हैं। उन्होंने कई बड़े मोमेंट्स देखे हैं तो वह खुद भी हैरान हो गए कि इतना इमोशनल हो गए थे।
कृतिका का अपकमिंग शो
कृतिका की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब मटका किंग में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में उनके साथ विजय वर्मा, सई ताम्हणकर, गुलशन ग्रोवर भी हैं। मटका किंग अमेजन प्राइम में 17 अप्रैल से स्ट्रीम होगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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