कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी की 6 तस्वीरें, आपने देख लीं?
कृतिका कामरा और गौरव कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने बिग फेट वेडिंग करने की बजाए अपने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की है। देखिए उनकी शादी की तस्वीरें।
Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding Photos: कृतिका कामरा और गौरव कपूर अब ऑफिशियली मिस्टर एंड मिसेज बन गए हैं। दोनों ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बुधवार (11 मार्च) के दिन रजिस्टर्ड मैरिज की थी। वहीं गुरुवार के दिन उनकी शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कृतिका ने टसर सिल्क से बुनी हुई लाल रंग की चंदेरी साड़ी और गौरव ने कस्टम बंदगला चूना पहने नजर आ रहे हैं।
किसने शेयर कीं ये तस्वीरें
कृतिका और गौरव की शादी की तस्वीरें फोटोग्राफर जोसेफ राधिक ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर की हैं। उन्होंने तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘ठीक है, आज मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। कृतिका और गौरव की शादी से दिल बहुत खुश है।’
शादी में कौन-कौन हुआ था शामिल?
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह अपनी पत्नी हेजल कीच और बच्चों के साथ शादी में शामिल हुए थे। युवराज और पूर्व पेसर आशीष नेहरा एक साथ वेन्यू पर पहुंचे थे। अनुभवी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी वेन्यू पर थे। इसके अलावा नेहा धूपिया और अंगद बेदी, अमृता अरोड़ा और शकील लड़क, मलाइका अरोड़ा समेत कई सारे सेलेब्स भी कृतिका और गौरव की खुशियों में शामिल हुए थे।
कौन हैं गौरव?
कृतिका कामरा 'कितनी मोहब्बत है', 'कुछ तो लोग कहेंगे' और 'रिपोर्टर्स' जैसे टेलीविजन शोज में अपने रोल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 'भीड़', 'तांडव', 'मित्रों' और 'बंबई मेरी जान' जैसे फिल्में और OTT प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। वहीं, गौरव एक जाने-माने इंडियन टेलीविजन होस्ट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर और पॉपुलर यूट्यूब टॉक शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के क्रिएटर हैं।
कृतिका कामरा के लुक की डिटेल्स
कृतिका ने अपनी शादी के लिए भारी-भरकम लहंगे के बजाय एक क्लासिक और सटल लुक चुना है। कृतिका ने सिनेबार ब्रांड की लाल चंदेरी सिल्क साड़ी पहनी है। यह साड़ी पूरी तरह से हाथ से बुनी हुई है। इसके बॉर्डर पर महीन जरी का काम हुआ है। उन्होंने इसे स्लीवलेस प्लंजिंग नेकलाइन वाले सिल्क ब्लाउज के साथ पेयर किया है।
गौरव कपूर का वेडिंग लुक
गौरव ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखते हुए एक रॉयल और सोफिस्टिकेटेड लुक अपनाया है। उन्होंने कस्टम आइवरी बंदगला पहना है। जैकेट पर लगे 'एंटीक गोल्ड' बटन और पॉकेट स्क्वायर उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
