कृतिका कामरा से गौरव कपूर ने की है दूसरी शादी, जानें पहली पत्नी के बारे में
कृतिका कामरा से गौरव कपूर ने पहली नहीं, दूसरी शादी की है। इससे पहले गौरव पंजाबी रीति-रिवाज से कीरत भट्टल से शादी की थी। आइए आपको कीरत भट्टल के बारे में बताते हैं।
कृतिका कामरा और गौरव कपूर बॉलीवुड के नए कपल हैं। दोनों ने 11 मार्च के दिन रजिस्टर्ड मैरिज की है। आपने अब तक दोनों की शादी की तस्वीरें तो देख ली होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों की लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? नहीं! आइए बताते हैं। कहा जा रहा है कि कृतिका और गौरव की मुलाकात वेब सीरीज ‘द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली’ की शूटिंग के दौरान हुई थी। काम करते-करते दोनों दोस्त बने और फिर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।
तलाकशुदा हैं गौरव
गौरव कपूर तलाकशुदा हैं। उनकी साल 2014 में मॉडल और एक्ट्रेस कीरत भट्टल से शादी हुई थी। पंजाबी रीति-रिवाज से शादी करने के सात साल बाद दोनों ने चुपचाप तलाक ले लिया। बता दें, गौरव से पहले कृतिका, करण कुंद्रा के साथ पब्लिक रिलेशनशिप में थीं। उनका नाम जैकी भगनानी के साथ भी जुड़ चुका है।
कौन हैं कृतिका कामारा?
कृतिका कामरा ने अपने करियर की शुरुआत ‘कितनी मोहब्बत है’ और ‘कुछ तो लोग कहेंगे’ जैसे शो से की थी। फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपना रास्ता ओटीटी और फिल्मों की तरफ मोड़ा। ‘तांडव’ (2021) से लेकर ‘बंबई मेरी जान’ (2023) और ‘भेड़’ (2023) तक, कई सारी फिल्मों और सीरीज में काम कर अपना नाम बनाया।
गौरव कपूर की जर्नी
गौरव कपूर लगभग दो दशकों से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई है। वह ‘डरना मना है’ (2003),' ए वेडनेसडे' (2008) और ‘बैड लक गोविंद’ (2009) जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
‘द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली’ के बारे में
‘द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली’ जियोहॉटस्टार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में कृतिका कामरा के साथ श्रेया धनवंतरी, शीबा चड्ढा, फरीदा जलाल और पूरब कोहली लीड रोल में हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। क्रिटिक्स ने भी इसे मिले-जुले रिव्यूज दिए हैं।
