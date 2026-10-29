'ऑब्सेशन' के रेस्टोरेंट सीन को वरुण धवन और कृति सेनन ने किया रीक्रिएट, देखकर फैंस का दहल उठा दिल
कृति और वरुण ने फिल्म किरदारों 'बेयर' और 'निक्की' को अपनी हिंदी आवाज दी है। दोनों बॉलीवुड स्टार्स ने डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ मिलकर हॉरर फिल्म के सबसे यादगार सीन में से एक को रीक्रिएट किया है।
'ऑब्सेशन' को लेकर लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कृति सेनन भी इन वक्त खबरों में बनी हुई हैं। अपने अगर 'ऑब्सेशन' से जुड़ी ये बात पता नहीं हैं तो बता दें कि कृति और वरुण ने फिल्म किरदारों 'बेयर' और 'निक्की' को अपनी हिंदी आवाज दी है। वहीं, अब दोनों बॉलीवुड स्टार्स ने डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ मिलकर हॉरर फिल्म के सबसे यादगार सीन में से एक को रीक्रिएट किया है। 'ऑब्सेशन' के JioHotstar पर आने से एक दिन पहले ही रीक्रिएट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
वरुण और कृति अपने किरदारों में ढल गए हैं।
JioHotstar ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वरुण धवन और कृति सेनन एक रेस्टोरेंट में आमने-सामने बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में वरुण काफी डरे नजर आ रहे हैं। दोनों स्टार्स ने तनावपूर्ण सीन को हिंदी में फिर से निभा रहे हैं। कृति ने निक्की के परेशान करने वाले पहलू को बखूबी पेश किया है, जबकि वरुण ने 'बेयर' के किरदार को बखूबी निभाया। इस रीक्रिएशन के लिए निर्देशक अमर कौशिक भी वरुण और कृति के साथ शामिल हुए। यह प्रमोशनल वीडियो तब जारी किया गया, जब जियो हॉटस्टार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये दोनों कलाकार लीड किरदारों को हिंदी में अपनी आवाज देंगे।
क्या है 'ऑब्सेशन' की कहानी?
'ऑब्सेशन' बेयर बेली (माइकल जॉनस्टन) की कहानी है, जो एक शांत स्वभाव का संगीत स्टोर कर्मचारी है और अपनी सहकर्मी निक्की (इंडे नवारेटे) से प्यार करता है। निक्की मिलनसार और आत्मविश्वासी है, जबकि बेयर को अपने दिल की बात कहने में मुश्किल होती है। हालात तब बदलते हैं जब उसे एक क्रिस्टल की दुकान में 'वन विश विलो' नाम का एक अजीब खिलौना मिलता है। कैशियर उसे चेतावनी देता है कि जिस किसी ने भी इस खिलौने का इस्तेमाल किया है, उसके जीवन में मुसीबतें ही आई हैं, लेकिन बेयर इस सलाह को नजरअंदाज कर देता है। वह विलो (पेड़ की टहनी) को तोड़ता है और कामना करता है कि निक्की उससे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करे। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। निक्की उसे चाहने लगती है और उसे वह सारा ध्यान देने लगती है, जिसकी उसने उम्मीद की थी।
बेहद भयानक रूप ले लेती है उसकी विश
आगे कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। जल्द ही बेयर को पता चलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने की कीमत बहुत भयानक चुकानी पड़ती है। निक्की का प्यार हद से ज्यादा हो जाता है और उसका बर्ताव लगातार परेशान करने वाला और हिंसक होता जाता है। जो रिश्ता एक अच्छे सपने जैसा शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाता है। अब बेयर किसी तरह अपनी उस इच्छा को पलटने का रास्ता खोजने के लिए बेताब हो जाता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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