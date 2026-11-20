अफेयर की खबरों के बीच कृति सेनन ने कबीर बहिया पर लुटाया प्यार, इस तस्वीर के साथ किया बर्थडे विश
कृति सेनन को लेकर लंबे वक्त से चर्चा है कि वो करोड़पति बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। अब कृति ने कबीर को इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश किया है। कृति का बर्थडे विश देखने के बाद फैंस कह रहे हैं ये पक्का एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की लव लाइफ अक्सर चर्चा में बनी रहती है। कृति का नाम लंबे समय से लंदन के करोड़पति बिजनेसमैन कबीर बहिया संग जुड़ रहा है। अब कृति ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को बर्थडे विश किया है। ये बर्थडे विश देख फैंस कह रहे हैं कि ये पक्का ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कृति सेनन ने क्या लिखा?
कृति ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड को किया बर्थ-डे विश
कृति सेनन ने अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- हैप्पी बर्थडे क्यूटी! कृति ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें कबीर ब्लैक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने नजर आ रहे हैं।
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कबीर के साथ कई बार तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं कृति सेनन
ये पहली बार नहीं है जब कृति सेनन ने कबीर बहिया की तस्वीर शेयर की हो। इससे पहले अगस्त में उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों में दोनों की एक सेल्फी तस्वीर भी शामिल थी। कृति सेनन और कबीर बहिया का नाम लंबे वक्त से एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, कृति और कबीर ने कभी इस दावे की पुष्टि नहीं की है। फिर भी दोनों को कई मौकों पर साथ देखा जाता है।
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क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
कृति का कथित बॉयफ्रेंड कबीर के लिए बर्थडे पोस्ट रेडिट पर भी वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा- मुझे लगता है कि ये इनका एंड गेम है। 3 साल हो गए हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सोचो, कृति सेनन आपको क्यूटी बुला रही हैं। डैम लकी। एक ने कहा- आप लोग शादी कब करोगे? एक ने कहा- लगता है कबीर और कृति दोनों एक ही पेज पर हैं, नहीं तो अब तक तो दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता।
2024 में शुरू हुई थी दोनों के अफेयर की चर्चा
कृति सेनन और कबीर की डेटिंग चर्चा सबसे पहले साल 2024 में शुरू हुई थी। कृति अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड से 9 साल बड़ी हैं। कृति का जन्म 27 जुलाई, 1990 को हुआ था। वहीं, कबीर का जन्म 19 नवंबर, 1999 को हुआ था।
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कौन हैं कबीर बहिया?
कबीर बहिया की बात करें तो वो यूके बेस्ड करोड़पति बिजनेसमैन हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कबीर वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कबीर बहिया क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पंड्या से काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं. कबीर अक्सर महेंद्र सिंह धोनी संग चिल करते हुए भी नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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