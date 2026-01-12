कृति सैनन ने थामी फूलों की चादर, सिंदूर रस्म का भी रहीं हिस्सा, नुपुर ने पोस्ट की हिंदू शादी की तस्वीरें

संक्षेप: कृति सैनन की बहन नुपुर और स्टेबिन बेन की हिंदू रीति रिवाजों से हुई शादी की तस्वीरें आ गई हैं। कपल ने खुद एक कोलैब पोस्ट में इन तस्वीरों को साझा किया है जिनमें कृति भी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन ने अपने पति स्टेबिन बेन के साथ एक कोलैब पोस्ट की है। एक्ट्रेस नुपुर ने इस पोस्ट में अपनी हिंदू रीति-रिवाजों से स्टेबिन के साथ हुई शादी की पहली तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक्ट्रेस और सिंगर स्टेबिन की यह शादी उदयपुर में हुई थी जिसकी तस्वीरें कपल ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। तस्वीरों में शादी की रस्में और कपल को रीति-रिवाज करते देखा जा सकता है।

कृति सैनन ने पकड़ी फूलों की चादर तस्वीरों में नुपुर और स्टेबिन को फेरों और जयमाला के दौरान मुस्कुराते देखा जा सकता है। एक फोटो में स्टेबिन नुपुर के माथे पर किस करते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में कृति सैनन को अपनी बहन नुपुर के पीछे खड़े देखा जा सकता है, जब स्टेबिन अपनी पत्नी को सिंदूर लगा रहे हैं। एक फोटो में कृति सैनन को उनके भाइयों के साथ फूलों की चादर थामे देखा जा सकता है जब नुपुर चांदनी के नीचे चलकर स्टेज तक आ रही हैं।

कपल ने कैप्शन में लिखी दिल की बात आखिरी तस्वीर में परिवार के सदस्यों को कपल को आशीर्वाद देते देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, "तू मेरे कल का सुकून, और आज का शुकर।" तस्वीरों पर सेलेब्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृति सैनन ने जहां तस्वीर पर हर्ट इमोजी बनाई हैं वहीं दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और अन्य सेलेब्रिटीज ने इमोजी बनाकर कमेंट सेक्शन में अपने इमोशन्स जाहिर किए हैं।