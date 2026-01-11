Hindustan Hindi News
कृति सेनन की बहन नूपुर ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से स्टेबिन बेन से की शादी, दिशा-मौनी ने शेयर की फोटो

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर ली है। दोनों की पहली तस्वीर सामने आई है। आज दोनों हिंदू तरीके से शादी के बंधन में बंधेंगे।

Jan 11, 2026 11:30 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध गईं हैं। नुपुर ने शनिवार को सिंगर स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एक्ट्रेस को वफद गाउन में स्टेबिन के साथ देखा जा सकता है। उदयपुर में हुई इस सेरेमनी में दोनों के परिवार, खास दोस्त ही शामिल हुए थे। एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी जश्न का हिस्सा बने। दोनों ने गाउन स्टाइल ड्रेस कैरी की थी।

नूपुर और स्टेबिन की हुई शादी

बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर तक नूपुर और स्टेबिन ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। शाम को एक कॉकटेल पार्टी रखी गई थी जिसमें खास मेहमान शामिल हुए थे। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से वरुण शर्मा, दिशा पाटनी और मौनी रॉय ही नजर आई। इसके अलावा कृति सेनन के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ तस्वीरें शेयर की थीं। वहीं बहन कृति ने नूपुर की शादी में खूब नाच-गाना किया। एक्ट्रेस ने संगीत सेरेमनी पर बहन और जीजा स्टेबिन के लिए डांस परफॉरमेंस दी थी। नुपुर के पेरेंट्स ने भी बेटी के लिए परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर मेहंदी और संगीत से जुड़े तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं।

disha mouni


हिंदू रीतिरिवाज से दोबारा होगी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार को नुपुर और स्टेबिन उदयपुर में ही हिंदू रीतिरिवाज से दोबारा शादी करेंगे। दोनों अग्नि के सामने फेरे लेंगे। नुपुर एक बार फिर दुल्हन बनेंगी। उदयपुर में शादी की सभी रस्में पूरी की जा रही हैं।

सालों का प्यार शादी में बदला

बता दें, नुपुर और स्टेबिन पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कई पारिवारिक मौकों पर दोनों को साथ देखा गया है। हाल में स्टेबिन ने नूपुर को शादी के लिए प्रपोज किया था। कपल ने तस्वीरें और वीडियोज शेयर भी किए थे। अब दोनों शादीशुदा कपल बन गए हैं। फैंस शादी की तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं।

