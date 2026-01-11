कृति सेनन की बहन नूपुर ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से स्टेबिन बेन से की शादी, दिशा-मौनी ने शेयर की फोटो

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर ली है। दोनों की पहली तस्वीर सामने आई है। आज दोनों हिंदू तरीके से शादी के बंधन में बंधेंगे।

कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध गईं हैं। नुपुर ने शनिवार को सिंगर स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एक्ट्रेस को वफद गाउन में स्टेबिन के साथ देखा जा सकता है। उदयपुर में हुई इस सेरेमनी में दोनों के परिवार, खास दोस्त ही शामिल हुए थे। एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी जश्न का हिस्सा बने। दोनों ने गाउन स्टाइल ड्रेस कैरी की थी।

नूपुर और स्टेबिन की हुई शादी बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर तक नूपुर और स्टेबिन ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। शाम को एक कॉकटेल पार्टी रखी गई थी जिसमें खास मेहमान शामिल हुए थे। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से वरुण शर्मा, दिशा पाटनी और मौनी रॉय ही नजर आई। इसके अलावा कृति सेनन के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ तस्वीरें शेयर की थीं। वहीं बहन कृति ने नूपुर की शादी में खूब नाच-गाना किया। एक्ट्रेस ने संगीत सेरेमनी पर बहन और जीजा स्टेबिन के लिए डांस परफॉरमेंस दी थी। नुपुर के पेरेंट्स ने भी बेटी के लिए परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर मेहंदी और संगीत से जुड़े तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं।



हिंदू रीतिरिवाज से दोबारा होगी शादी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार को नुपुर और स्टेबिन उदयपुर में ही हिंदू रीतिरिवाज से दोबारा शादी करेंगे। दोनों अग्नि के सामने फेरे लेंगे। नुपुर एक बार फिर दुल्हन बनेंगी। उदयपुर में शादी की सभी रस्में पूरी की जा रही हैं।