कृति सेनन ने दिखाई 2025 की खूबसूरत झलक, बॉयफ्रेंड संग तस्वीर ने खींचा फैंस का ध्यान

संक्षेप: एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट की हैं। कृति की ये सारी तस्वीरें और उनके वीडियो साल 2025 की हैं। इस पोस्ट में कृति के काम से लेकर उनके फोटोशूट तक की झलकियां देखने को मिल रही है।

कल साल का आखिरी दिन था। ऐसे में हर किसी ने साल 2025 को कई खूबसूरत यादों के साथ अलविदा कहा और साल 2026 का पूरे जोश के साथ स्वागत किया। स्टार्स ने भी नए साल पर जमकर धूम मचाया। साथ ही अपने फैंस को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने कई सारी फोटोज और वीडियो शेयर करके साल 2025 की झलक फैंस को दिखाई। कृति की शेयर की गई तस्वीरों में से एक फोटो ने सबका ध्यान खींच लिया है। आइए देखते हैं क्या है उस तस्वीर में...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कृति ने दिखाई साल 2025 की झलक एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट की हैं। कृति की ये सारी तस्वीरें और उनके वीडियो साल 2025 की हैं। इस पोस्ट में कृति के काम से लेकर उनके फोटोशूट तक की झलकियां देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर में पूरे साल का कोलाज था और दूसरी में तस्वीर में कृति की आधी की तस्वीर है उस पर लिखा है 'इट्स ओवर और हां ये बहुत अच्छा था'। वहीं, इन तस्वीरों में कृति सेनन का वर्कआउट वीडियो और क्यूट डॉग की तस्वीर भी शामिल है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है, जिसने सबका ध्यान खींचा। कृति की ये तस्वीर उनकी शेडो फोटो है। इसमें कृति के साथ कोई शख्स नजर आ रहा हैं, जिसे कृति के बॉयफ्रेंड कबीर बहिया कहा जा रहा है। इस फोटो की हर जगह चर्चा हो रही है।