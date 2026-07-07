कृति सेनन ने इसलिए फ्रीज करवाए अपने एग्स, बढ़ गया था वजन, फ्यूचर में बन सकती हैं बायोलॉजिकल बच्चे की मां

कृति सेनन ने इसलिए फ्रीज करवाए अपने एग्स, बढ़ गया था वजन, फ्यूचर में बन सकती हैं बायोलॉजिकल बच्चे की मां
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने एग्स फ्रीज करवाने की बात पहली बात बताई है। एक्ट्रेस ने कहा ये काम उन्होंने अपनी फिल्म मिमी को शूटिंग के दौरान किया था। इसके लिए उनका वजन बढ़ गया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने फिल्मी करियर के साथ निजी जिंदगी के लिए भी खुद को तैयार कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने आप को बेस्ट गिफ्ट देते हुए एग्स फ्रीज करवाए हुए हैं। वो भविष्य में खुद के बायोलॉजिकल बच्चों की मां बन सकती हैं।एक्ट्रेस के लिए ये एक मुश्किल प्रोसीजर था जिसे उन्होंने फिल्म मिमी की शूटिंग के दौरान पूरा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि मेडिकल प्रोसीजर की वजह से उनका वजन बढ़ना था और उनके फिल्मी किरदार के लिए भी उन्हें अपना बजन बढ़ाना था। ऐसे में उन्होंने उसी समय को ठीक समझा और अपने एग्स फ्रीज करवाए।
कृति ने फ्रीज कारवाए अपने एग्स
ह्यूमन ऑफ बॉम्बे की करिश्मा मेहता के साथ पॉडकास्ट में कृति ने अपने एग फ्रीजिंग के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा, 'ये बात मैं पहली बार बता रही हूं। मैंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। मैंने बहुत समझदारी से ये काम उस समय किया जब मुझे फिल्म मिमी के लिए अपना वजन बढ़ाना था।इस प्रोसेस से शरीर में भारीपन और सूजन आ जाती है। उस समय मैं वजन बढ़ा रही थी।' कृति ने कहा कि उन्होंने इस बारे में किसी से सलाह ली थी और उन्होंने बताया कि ये अगर वो कर सकती हैं तो खुद को सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। ये बात उनके दिमाग में थी और जब उन्हें मिमी का रोल ऑफर हुआ और बजन बढाने के लिए कहा गया उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाने का प्रोसीजर भी शुरू कर दिया।
एग्स फ्रीजिंग प्रोसीजर
एग्स फ्रीजिंग प्रोसीजर में कृति को कई तरह के हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए थे। इस प्रोसीजर की वजह से कुछ समय तक शरीर में सूजन, भारीपन रहता है। इसलिए उन्होंने फिल्म मिमी की शूटिंग जा वो टाइम चुना जब उन्हें असल में वजन बढ़ाना था। खास बात ये है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस एक सरोगेट मदर के किरदार में थीं।
कृति बनीं थीं सरोगेट मदर
बता दें, मिमी साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की होती है जो हीरोइन बनने का ख्वाब देखती है। फिर एक दिन उसे सरोगेट मदर बनने का ऑफर आता है और पैसों के लिए वो एक विदेशी कपल के बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनती है। लेकिन जब कपल को पता चलता है कि होने वाले बच्चे को मेडिकल दिक्कत हो सकती हैं तो वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। कृति अकेले उस बच्चे का पालन पोषण करती है। इसी फिल्म में अपनी शानदार परफॉरमेंस के लिए कृति ने अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड जीता था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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