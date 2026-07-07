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कृति सेनन ने इसलिए फ्रीज करवाए अपने एग्स, बढ़ गया था वजन, फ्यूचर में बन सकती हैं बायोलॉजिकल बच्चे की मां

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने एग्स फ्रीज करवाने की बात पहली बात बताई है। एक्ट्रेस ने कहा ये काम उन्होंने अपनी फिल्म मिमी को शूटिंग के दौरान किया था। इसके लिए उनका वजन बढ़ गया था।

कृति सेनन ने इसलिए फ्रीज करवाए अपने एग्स, बढ़ गया था वजन, फ्यूचर में बन सकती हैं बायोलॉजिकल बच्चे की मां

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने फिल्मी करियर के साथ निजी जिंदगी के लिए भी खुद को तैयार कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने आप को बेस्ट गिफ्ट देते हुए एग्स फ्रीज करवाए हुए हैं। वो भविष्य में खुद के बायोलॉजिकल बच्चों की मां बन सकती हैं।एक्ट्रेस के लिए ये एक मुश्किल प्रोसीजर था जिसे उन्होंने फिल्म मिमी की शूटिंग के दौरान पूरा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि मेडिकल प्रोसीजर की वजह से उनका वजन बढ़ना था और उनके फिल्मी किरदार के लिए भी उन्हें अपना बजन बढ़ाना था। ऐसे में उन्होंने उसी समय को ठीक समझा और अपने एग्स फ्रीज करवाए।

कृति ने फ्रीज कारवाए अपने एग्स

ह्यूमन ऑफ बॉम्बे की करिश्मा मेहता के साथ पॉडकास्ट में कृति ने अपने एग फ्रीजिंग के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा, 'ये बात मैं पहली बार बता रही हूं। मैंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। मैंने बहुत समझदारी से ये काम उस समय किया जब मुझे फिल्म मिमी के लिए अपना वजन बढ़ाना था।इस प्रोसेस से शरीर में भारीपन और सूजन आ जाती है। उस समय मैं वजन बढ़ा रही थी।' कृति ने कहा कि उन्होंने इस बारे में किसी से सलाह ली थी और उन्होंने बताया कि ये अगर वो कर सकती हैं तो खुद को सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। ये बात उनके दिमाग में थी और जब उन्हें मिमी का रोल ऑफर हुआ और बजन बढाने के लिए कहा गया उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाने का प्रोसीजर भी शुरू कर दिया।

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एग्स फ्रीजिंग प्रोसीजर

एग्स फ्रीजिंग प्रोसीजर में कृति को कई तरह के हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए थे। इस प्रोसीजर की वजह से कुछ समय तक शरीर में सूजन, भारीपन रहता है। इसलिए उन्होंने फिल्म मिमी की शूटिंग जा वो टाइम चुना जब उन्हें असल में वजन बढ़ाना था। खास बात ये है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस एक सरोगेट मदर के किरदार में थीं।

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कृति बनीं थीं सरोगेट मदर

बता दें, मिमी साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की होती है जो हीरोइन बनने का ख्वाब देखती है। फिर एक दिन उसे सरोगेट मदर बनने का ऑफर आता है और पैसों के लिए वो एक विदेशी कपल के बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनती है। लेकिन जब कपल को पता चलता है कि होने वाले बच्चे को मेडिकल दिक्कत हो सकती हैं तो वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। कृति अकेले उस बच्चे का पालन पोषण करती है। इसी फिल्म में अपनी शानदार परफॉरमेंस के लिए कृति ने अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड जीता था।

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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