नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, जीजा स्टेबिन को बनाया 'भाई', शेयर की अनसीन तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने 11 जनवरी, 2026 को सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। नूपुर ने उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की है, जिसमें उनकी फैमिली के अलावा बॉलीवुड के भी कुछ सितारों ने शिरकत की। नूपुर और स्टेबिन ने हिंदू-क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी। शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहीं। उदयपुर में शादी के बाद कपल ने मंगलवार को मुंबई में अपने दोस्तों और मशहूर हस्तियों के लिए रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी। वहीं, अब बहन कृति ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ कृति ने बहन के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जिस पर नूपुर और स्टेबिन ने रिएक्ट भी किया है।

बहन को याद कर इमोशनल हुईं कृति कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन नूपुर और स्टेबिन बेन की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में न्यूल कपल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के साथ कृति ने एक इमोशनल नोट लिखा है, 'जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे बताने के लिए शब्द कभी काफी नहीं होंगे... अभी भी यकीन नहीं हो रहा... मेरी छोटी बहन की शादी हो गई! जब मैं 5 साल की थी तब तुम्हें पहली बार गोद में लेने से लेकर अब तुम्हारी चादर पकड़ने और तुम्हें अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखने तक, मेरा दिल तुम्हारे के लिए खुश, प्यार से भरा है। तुम्हें इतना खुश, प्यार में और अपनी ज़िंदगी का अगला और सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करते हुए देखकर मेरा दिल भर आया है, उस सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ जिसकी हम तुम्हारे लिए कामना कर सकते थे।'