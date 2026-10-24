मेरी चोली नेशनल डिबेट बन गई थी, कृति सेनन ने ट्रोलिंग पर कहा- मेरी मां और बहन को…
कृति सेनन कुछ समय पहले एक ऐड में पहनी गई अपनी चोली को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई थीं। इस पर अब कृति सेनन ने खुलकर बात की और बताया क्या मामला है।
कृति सेनन ने रक्षाबंधन के समय एक ऐड किया था जिस वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। कृति ने एक लहंगा पहना था जिसका ब्लाउज नेक काफी डीप था और इस वजह से इस ऐड के खिलाफ काफी ट्रोलिंग हुई। इतना ही नहीं इस ऐड को फिर हटा भी दिया गया था। अब कृति ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर खुलकर अपनी बात रखी है।
कृति ने क्या कहा
दरअसल, कृति हाल ही में करीना कपूर के शो व्हट वुमन वॉन्ट में नजर आईं। इस दौरान करीना से बात करते हुए कृति ने कहा, 'मुझे ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। मैं बॉसी नेचर की हूं। मैं कई बार रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हाल ही में मेरी चोली नेशनल डिबेट बन गई थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी चोली को लेकर टीवी पर डिस्कशन हो रहा है। 6 लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। उसे नेशनल न्यूज बना दिया। मैं वैसे बोलती नहीं हूं, लेकिन तब मुझे लगा कि मुझे बैडी बनना पड़ेगा वो भी इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा मुद्दा है बल्कि इसलिए क्योंकि महिलाओं को लेकर काफी ट्रोलिंग होती है। ये एक महिला पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है नहीं। आप लोगों को क्या मतलब वो क्या पहन रही है क्या नहीं। आपको पसंद आया या ना आया वो आपकी बात है, लेकिन गलत बोलना ये कहां सही है?'
पैरेंट्स और बहन को लोगों ने गंदा कहा
कृति ने आगे लिखा, ‘मैं वैसे कमेंट्स नहीं पढ़ती हूं। लेकिन कई बार लोग हद बुरा बोलते हैं। लोग कल्चर की बात करके मेरे पैरेंट्स और बहन के सोशल मीडिया अकाउंट पर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे लगता है महिलाओं को खुद के लिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये लोगों को किसने राइट्स दिए कि आप कुछ भी बोल दो। हम इंसान हैं, हमें फर्क पड़ता है।’
कृति की प्रोफेशनल लाइफ
कृति लास्ट फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म चली नहीं।
इसके अलावा उन्होंने है जवानी तो इश्क होना है में स्पेशल कैमियो दिया था जिसमें वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में थे।
अपकमिंग फिल्म
अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कृति फिल्म ब्लडी रोमियो में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में कृति के साथ नानी हो सकते हैं जो साउथ के बड़े स्टार हैं। वहीं इसको डायरेक्ट सुजीत करने वाले हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस साल फिल्म की शूटिंग होगी और अगले साल फिल्म रिलीज हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें