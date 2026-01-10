बहन नूपुर के संगीत में कृति सेनन ने विदेशी जीजा संग किया डांस, 'लॉलीपॉप लागेलू' पर यूं लगाए ठुमके

संक्षेप: कृति की बहन नूपुर की शादी की रस्में उदयपुर में शुरू हो चुकी है। नूपुर की हल्दी से लेकर संगीत के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। कृति का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कृति अपनी बहन नूपुर की शादी में जमकर डांस करती नजर आ रही हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपनी बहन नूपुर सेनन की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। कृति के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। कृति की बहन नूपुर की शादी की रस्में उदयपुर में शुरू हो चुकी है। नूपुर की हल्दी से लेकर संगीत के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। कृति का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कृति अपनी बहन नूपुर की शादी में जमकर डांस करती नजर आ रही हैं। कृति के साथ उनकी बहन नूपुर और दूल्हे राजा स्टेबिन बेन भी डांस फ्लोर पर झूमते दिखे।

ढोल की थाप पर झूमते दिखे विदेशी दूल्हे राजा सामने आए वीडियो में हल्दी सेरेमनी का सबसे खास पल देखा जा सकता है, जिसमें कृति सेनन, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन का जोरदार डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तीनों ढोल की थाप पर खूब जोश से नाचते दिख रहे हैं, और साफ तौर पर सेलिब्रेशन के हर पल का मजा ले रहे हैं। कृति ने अपनी बहन के साथ झूमती दिख रही हैं, वहीं स्टेबिन भी उतने ही जोश के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सभी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है।

भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके संगीत के फंक्शन में भी कृति अपने दोस्तों के साथ डांस करती दिख रही हैं। संगीत में दूल्हा-दुल्हन भी साथ में रोमांटिक डांस कर रहे हैं। यही नहीं, कृति को बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी गानों तक पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। कृति ने भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू गाने पर डांस किया ।