Krishnavataram Day 1 Box Office: 'कृष्णावतारम' का डे1 कलेक्शन, IMDb पर 7.3 है इस फिल्म की रेटिंग
Krishnavataram Part 1 Box Office Collections: फिल्म कृष्णावतारम की बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को ठीक-ठाक शुरुआत हो चुकी है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बाकी आंकड़े बता रहे हैं कि फिल्म के लिए पहला वीकेंड कुछ खास नहीं रहने वाला है।
Krishnavatar Part 1 Hridayam Day 1 Collection Box Office: सिद्धार्थ गुप्ता और सुष्मिता भट स्टारर फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी रही है। हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 1 करोड़ रुपये रहा। फिल्म ने डे0 (पेड प्रिव्यू शोज के जरिए) करीब 40 लाख रुपये कमाए थे, इस तरह फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 1 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत निकालने के लिए अब इसे शनिवार और रविवार को बेहतर कमाई करनी होगी और फिर सोमवार को भी पकड़ बनाए रखनी होगी। (ये भी पढ़ें: बॉलीवुड की वो डिजास्टर फिल्म जिसपर पानी की तरह बहाया पैसा)
हैवी VFX की वजह से इतना है बजट
बिना किसी भारी-भरकम स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की ओपनिंग के हिसाब से फिल्म का रिस्पॉन्स ठीक-ठाक कहा जा सकता है। हालांकि फिल्म में इस्तेमाल किए हैवी VFX की वजह से इसकी लागत काफी ज्यादा हो गई होगी इसके कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो बहुत सावधानी के साथ बनाई गई इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ के बीच है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म की पहले वीकेंड की कमाई 5 करोड़ रुपये के आसपास रह सकती है, हालांकि बजट रिकवरी के लिए फिल्म की शुरुआती कमाई का ग्राफ जितना ऊपर जाए उतना ठीक है।
IMDb रेटिंग 7.3, फिर भी फीकी कमाई
दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, हालांकि वह बज बिजनेस में कनवर्ट नहीं हो सका। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.3 है लेकिन बावजूद इसके फिल्म को वह माउथ पब्लिसिटी नहीं मिल पा रही है जिसकी इससे उम्मीद की जा रही थी। फिल्म उस वक्त रिलीज हुई है जब बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए कोई खास टफ कॉम्पटिशन नहीं है और इसे इस बात का फायदा मिल सकता है। अभी जब दर्शक किसी बड़ी फिल्म के इंतजार में हैं, इस बीच उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए इस फिल्म का विकल्प है।
क्या है फिल्म कृष्णावतारम की कहानी?
बात फिल्म की कहानी की करें तो यह कृष्ण और राधा की खूबसूरत प्रेम कहानी है। फिल्म में भगवान श्रीकृष्ण की कथा का वो हिस्सा उठाया गया है, जिसमें वह राधा से विदा लेने के बाद द्वारका से कुरुक्षेत्र तक की एक यात्रा करते हैं। इस महाकाव्य को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। फिल्म में लोगों के साथ भगवान श्रीकृष्ण के गहरे संबंधों, प्रेम, कर्तव्य और जीवन के गहरे अर्थ के बारे में दिखाया गया है। फिल्म में प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने के साथ-साथ कर्तव्य और धर्म जैसे गूढ़ विषयों पर बात की गई है।
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