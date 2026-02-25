कोरिया की 6 वैम्पायर वेब सीरीज, 7 से कम नहीं है किसी की भी IMDb रेटिंग
K drama: कोरियन ड्रामा पसंद है? वैम्पायर सीरीज भी पसंद है? तो कोरियन वैम्पायर सीरीज देखिए। इनकी कहानी बॉलीवुड और हॉलीवुड की वैम्पायर सीरीज से अलग होती हैं और मजेदार भी।
अगर आप अच्छी IMDb रेटिंग वाली कोरियन वैम्पायर सीरीज देखना चाहते हैं तो यहां कुछ बेहतरीन ऑप्शन्स दिए गए हैं। कोरियन ड्रामा में वैम्पायर की कहानियों को अक्सर रोमांस और थ्रिलर ट्विस्ट के साथ पेश किया जाता है। इसकी वजह से इनकी कहानियां हटके या डार्क होती हैं। आइए आपको कुछ मजेदार कोरियन वैम्पायर सीरीज के बारे में बताते हैं।
हेलो, मॉन्स्टर (Hello Monster)
आईएमडीबी रेटिंग - 7.7/10
क्यों देखें? - इसमें वैम्पायर तो नहीं हैं, लेकिन अगर आपको 'Bulgasal' जैसी डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद हैं, तो यह क्राइम-इन्वेस्टिगेशन ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री और सस्पेंस कमाल का है।
स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल (Strangers from Hell)
आईएमडीबी रेटिंग - 7.8/10
क्यों देखें? - ये वैम्पायर सीरीज नहीं है, लेकिन इसका विलेन (ली डोंग-वूक) और उसका 'खून का प्यासा' अंदाज आपको वैम्पायर वाली डार्क वाइब ही देगा। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर सीरीज है जो रोंगटे खड़े कर देता है।
हार्टबीट (Heartbeat - 2023)
आईएमडीबी रेटिंग - 7.0/10
क्यों देखें? - अमेजन प्राइम वीडियो की ये सीरीज एक हल्की-फुल्की 'रॉम-कॉम' (रोमांटिक कॉमेडी) है। इसमें एक आधा इंसान और आधा वैम्पायर है, जो पूरी तरह इंसान बनने की कोशिश करता है।
बुलगासल: इम्मोर्टल सोल्स (Bulgasal: Immortal Souls)
आईएमडीबी रेटिंग - 7.4/10
क्यों देखें? - नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में वैम्पायर शब्द का सीधा इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन इसमें एक ऐसी ही अमर आत्मा (Bulgasal) की कहानी दिखाई गई है जो इंसानों का खून पीती है। यह बदला, पिछले जन्म और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी का शानदार मेल है।
वैम्पायर प्रॉसिक्यूटर (Vampire Prosecutor)
आईएमडीबी रेटिंग - 7.5/10
क्यों देखें? - अगर आपको क्राइम और सस्पेंस पसंद है, तो ये सीरीज बेस्ट है। इसमें एक वकील (Prosecutor) वैम्पायर बन जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुश्किल केस सुलझाता है। इसके दो सीजन हैं और दोनों ही काफी लोकप्रिय रहे हैं।
