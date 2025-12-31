Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKorean Romantic Series With Good IMDb Rating streaming on netflix
8.6 IMDb रेटिंग वाली ये कोरियन रोमांटिक सीरीज, नेटफ्लिक्स पर कर रही है ट्रेंड

8.6 IMDb रेटिंग वाली ये कोरियन रोमांटिक सीरीज, नेटफ्लिक्स पर कर रही है ट्रेंड

संक्षेप:

Good Korean Romantic Web Series: न्यू ईयर पर अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ रोमांटिक सीरीज देखना चाहते हैं? ये कोरियन सीरीज देख सकते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

Dec 31, 2025 11:28 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेटफ्लिक्स पर कोरिया की एक रोमांटिक वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। साल 2016 में जब ये सीरीज आई थी तब इसे कोरिया में बहुत प्यार मिला था। ये कोरियन टेलीविजन के इतिहास में सातवीं सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज थी। इतना ही नहीं, कोरियन क्रिटिक्स ने भी इस सीरीज की बहुत तारीफ की थी और इसे कई सारे अवॉर्ड्स भी मिले थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीरीज का नाम

इस सीरीज का नाम ‘गार्जियन: द लोनली और ग्रेट गॉर्ड’ है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि सेनापति किम शिन पर गद्दार होने का झूठा इल्जाम लगता है और उसे मरवा दिया जाता है। इसके बाद उसे अमर रहने का श्राप मिलता है। उसे बताया जाता है कि उसका ये श्राप तब खत्म होगा जब उसे उसकी दुल्हन मिलेगी। बहुत सालों बाद उसे उसकी दुल्हन मिलती है और दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है।

कितने एपिसोड्स हैं?

इस सीरीज के कुल 16 एपिसोड्स हैं। आप इन्हें नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हालांकि, ये सीरीज हिंदी या इंग्लिश में एवेलेबल नहीं है। अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सबटाइटल्स पढ़कर इस सीरीज को समझ सकते हैं।

‘स्क्विड गेम्स’ से है कनेक्शन

इस सीरीज में गोंग यू, किम गो-यूं, ली डोंग-वूक, यू इन-ना और युक सुंग-जे लीड रोल में हैं। गोंग यू को आपने कोरिया की पॉपुलर सीरीज ‘स्क्विड गेम्स’ और फेमस फिल्म ‘ट्रेन टू बुसान’ में देखा होगा।

ये भी पढ़ें:ये हैं 5 कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्में, 7.5 से ज्यादा है इनकी IMDb रेटिंग
ये भी पढ़ें:8.1 IMDb रेटिंग वाली ये कोरियन फिल्म देखी है? हिंदी में बन चुका है इसका रीमेक
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।