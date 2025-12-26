ओटीटी पर खोज रहे हैं बढ़िया कोरियन ड्रामा, देखें IMDb पर 8.2 रेटिंग वाली ये सीरीज, भारत में पॉप्युलर
Popular K Drama Series In India: अगर आप कोरियन सीरीज और फिल्मों के शौकीन हैं तो क्वीन ऑफ टियर्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर अब तक नहीं देख पाए तो जान लें भारत के लोगों को क्यों इतना पसंद आ रहा है।
अगर आप कोई दिल को छूने वाली कोरियन ड्रामा सीरीज तलाश रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन सजेशन है। यह K-Drama Series साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि भारत में काफी पॉप्युलर हो चुकी है। 2025 में भारत में यह खूब देखा गया। हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ टियर्स (Queen of Tears) की। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.2। यह रेटिंग 25 हजार लोगों ने दी है। यह ड्रामा सीरीज 2024 में आई थी। इसका जॉनर कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस है। अगर आप देखने का मन बना रहे हैं तो इसका प्लॉट जान लें।
क्वीन ऑफ टीयर्स की कहानी
कहानी एक मैरीड कपल बेक ह्यून वू और होंग हे इन की है। दोनों का रिश्ता बाहर से परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर से टूटने के कगार पर है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों से उलट फीमेल लीड बेक ह्यून एक पावरफुल और घमंडी बिजनस वुमन है। वह क्वीन्स ग्रुप का प्रमुख चेहरा और उत्तराधिकारी है। उसका पति ह्यून वू गांव का मिडिल क्लास लड़का है। वह अपनी मेहनत से वकील बना है। शादी के कुछ साल बाद ही ईगो क्लैश और गलतफहमियों की वजह से दोनों के बीच दूरी आ जाती है। दोनों तलाक लेने वाले होते हैं तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब दोनों के बीच प्यार की कहानी इस ट्विस्ट के बाद शुरू होगी। यानी ये शादी के बाद प्यार की कहानी है।
क्यों है इतना हाइप
इस सीरीज में एक पुरुष अपने इमोशंस को खुलकर रखता है जो कि काफी इंट्रेस्टिंग है। इमोशनल होने के साथ इसमें फनी सिचुएशंस हैं जो आपको हंसाएंगी। बॉलीवुड फिल्मों की तरह बॉस लेडी और गरीब लड़के की कहानी भारतीय दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई है।
किसको देखनी चाहिए
अगर आपको इमोशनल और रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो इसे देख सकते हैं। अगर आप मैरीड हैं तो भी देखनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि कैसे कम्युनिकेशन गैप रिश्ते में दूरी ला सकता है। सुंदर लोकेशंस देखना पसंद हैं तो भी आपके लिए ये ड्रामा मस्ट वॉच है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।