हॉरर फिल्म, असल घटना से है इंस्पायर्ड, अकेले देखना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं

संक्षेप: Horror Movie With Good Rating: आइए आपको कोरिया की उस हॉरर फिल्म के बारे में बताते हैं जो असल घटना से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में उस जगह की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम दुनिया के 7 सबसे डरावने स्थानों में शामिल है।

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आपको अब डर नहीं लगता, तो साउथ कोरिया की ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। साल 2018 में आई इस फिल्म को अकेले देखना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म में उस जगह की कहानी बताई गई है जिसका नाम दुनिया के 7 सबसे डरावने स्थानों में शामिल है।

फिल्म का नाम और कहानी फिल्म का नाम ‘गोंजियाम: हॉन्टेड असाइलम’ है। इस फिल्म की कहानी एक यूट्यूब क्रू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'हॉरर टाइम्स' नाम का एक चैनल चलाते हैं। वे अपनी व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां से लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करते हैं। यूट्यूबर्स की आधी टीम आधी रात को अस्पताल के अंदर जाती है और वहां अलग-अलग कैमरों के जरिए लाइव फीड शुरू करती है। शुरुआत में सबकुछ एक मजाक और पब्लिसिटी स्टंट लगता है, लेकिन जैसे-जैसे रात होती है अस्पताल की दीवारें अपने राज उगलना शुरू कर देती हैं।

सच में है गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल सच में है। 1996 में ये हॉस्पिटल बंद हो गया था और उसके बाद से ही ये हॉन्टेड कहलाने लगा था। आज भी ये कहानी कोरिया में मशहूर है कि गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आत्माएं रहती हैं।

ये फिल्म क्यों है इतनी ज्यादा डरावनी है? 1.पूरी फिल्म को इस तरह शूट किया गया है जैसे किरदारों के सिर और हाथों में बंधे कैमरों से लाइव रिकॉर्डिंग हो रही हो। यह तकनीक दर्शकों को ऐसा महसूस कराती है कि वे खुद उस डरावने अस्पताल के अंदर मौजूद हैं।

2. यह फिल्म दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में स्थित असली 'गोनजियम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल' से प्रेरित है। CNN ने एक बार इस जगह को "दुनिया के 7 सबसे डरावने स्थानों" में से एक घोषित किया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग एक स्कूल में हुई थी, लेकिन इसका सेट और माहौल बिल्कुल असली अस्पताल जैसा बनाया गया है।

3. हॉरर फिल्मों में अक्सर डरावना म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 'गोनजियम' में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल न के बराबर है। अस्पताल के अंदर का सन्नाटा, कदमों की आहट और किरदारों की भारी सांसें ही डर का असली माहौल बनाती हैं।

4. फिल्म में 'रूम नंबर 402' को सबसे ज्यादा श्रापित दिखाया गया है, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। जब यूट्यूबर्स इस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं, तो फिल्म का असली डरावना सफर शुरू होता है।

फिल्म के मुख्य कलाकार और रेटिंग कलाकार: वाई हा-जून (Squid Game फेम), पार्क जी-ह्यून, ओ आह-योन।

निर्देशक: जुंग बम-शिक

IMDb रेटिंग: 6.4/10 (हॉरर जॉनर में यह एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है)

बॉक्स ऑफिस: इस फिल्म ने कोरिया में 'रेडी प्लेयर वन' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया था।