अपनी दो साल की बेटी से क्यों होती है वरुण धवन की लड़ाई? बोले- मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन...
कॉफी विद करण के तीसरे एपिसोड में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन पहुंचे। इस दौरान वरुण ने बताया कि उनकी दो साल की बेटी और उनके बीच लड़ाई होती है। आइए जानते हैं किस बात पर होती है वरुण की अपनी बेटी से लड़ाई।
कॉफी विद करण सीजन 9 के तीसरे एपिसोड में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन कॉफी काउच पर बैठे। पिता बनने के बाद वरुण धवन पहली बार कॉफी विद करण पर आए थे। उन्होंने इस दौरान अपनी दो साल की बेटी लारा के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि ज्यादातर वक्त लारा से उनकी लड़ाई ही रहती है। वरुण धवन ने इसके पीछे की वजह भी बताई।
पिता बनने के बाद कैसे बदली वरुण धवन की लाइफ?
करण जौहर ने वरुण धवन से कहा कि लारा के जीवन में आने के बाद उन्हें अपने जीवन में क्या अलग लगता है? सवाल का जवाब देते हुए वरुण ने कहा, "काफी कुछ बदल गया है। मेरी सुबह अब बहुत अलग होती हैं। पहले सुबह मेरे पास खुद के लिए वक्त होता था, लेकिन अब जब मैं उठता हूं तो मेरे पास मेरी दो साल की बेटी होती है जो भाग रही होती है, कूद रही होती है, स्लाइड पर जा रही होती है।"
वरुण को पता था सबसे पहले पेरेंट बनेंगी आलिया भट्ट
करण ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया में सबसे पहले आलिया का बच्चा होगा। इस पर वरुण ने कहा कि उन्हें हमेशा से ही ये पता था कि आलिया सबसे पहले मां बनेंगी क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दौरान हमेशा वो कहती थीं कि उन्हें बच्चा चाहिए। वरुण ने कहा कि उन्हें तब ये अजीब लगता था क्योंकि आलिया खुद बच्ची हैं। इस पर जाह्नवी ने उनसे पूछा कि 19 साल की उम्र में आलिया ऐसा कहती थीं? वरुण ने जाह्नवी को हां में जवाब दिया।
रणबीर को पिता के तौर पर देख वरुण को आती है शर्म
वरुण ने कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ आखिरी होंगे। इसी दौरान आलिया और रणबीर कपूर की बात हुई। वरुण ने कहा कि एक पिता के तौर पर रणबीर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि वो (रणबीर कपूर) इतने अच्छे हैं कि मुझे शर्म आती है। इसपर जाह्नवी ने कहा कि वो (वरुण) भी एक अच्छे पिता हैं।
अपनी दो साल की बेटी से क्यों लड़ते हैं वरुण धवन?
इस पर बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन ने कहा, “मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन लारा और मेरी बहुत लड़ाइयां होती हैं।” करण ने हैरानी से पूछा कि उनकी और लारा की लड़ाइयां होती हैं? वो बस दो साल की है? इस पर वरुण ने बताया कि म्यूजिक की पसंद को लेकर दोनों की लड़ाई होती है। वरुण ने बताया कि उनकी बेटी माइकल जैक्सन का एक ही गाना ‘बीट इट’ बार-बार सुनती हैं और उन्हें माइकल के दूसरे गाने भी सुनने होते हैं। इसी बात को लेकर पिता और बेटी में प्यारी लड़ाई होती है।
आलिया, वरुण और सिद्धार्थ ने साथ में किया था बॉलीवुड डेब्यू
बता दें, वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जोहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने-अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। शो में करण ने बताया कि उस फिल्म के तीनों लीड कलाकारों के घर बेटियों ने ही जन्म लिया। बता दें, फैंस ने भी सिद्धार्थ केघर बेटी का जन्म होने के बाद इस चीज की चर्चा की थी कि एक फिल्म में दोस्तों का किरदार निभाने वाले तीनों एक्टर्स के घर बेटियों ने ही जन्म लिया।
कब हुई थी वरुण धवन की शादी?
बता दें, वरुण धवन ने 24 जनवरी 2021 को अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और फैशन डिजाइनर नताशा दलाल से शादी की थी। वरुण और नताशा बचपन के दोस्त हैं। शादी के तीन साल बाद वरुण धवन और नताशा पेरेंट्स बनें। वरुण की बेटी का जन्म 3 जून 2024 को हुआ था। उनकी बेटी का नाम लारा है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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