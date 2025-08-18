Know when and where Hrithik-Junior NTR's film War 2 will be watched on OTT, details revealed जानिए OTT पर कब और कहां देखी जाएगी ऋतिक-जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2, डिटेल आई सामने, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 की OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानिए फिल्म किस OTT प्लेटफार्म पर कब दिखाई जाएगी। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:43 AM
जानिए OTT पर कब और कहां देखी जाएगी ऋतिक-जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2, डिटेल आई सामने

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 को साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा था। उम्मीद थी कि जब नार्थ और साउथ के दो बड़े स्टार्स आपस में लड़ेंगे तो ये ऑडियंस के लिए शानदार अनुभव होगा। लेकिन ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स से मिल रहे रिव्यूज से तो लग रहा है कि ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। पहले और दूसरे दिन शानदार शुरुआत करने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई। इस बीच फिल्म के OTT प्लेटफार्म पर रिलीज किए जाने की भी जानकारी सामने आ गई है।

OTT पर स्ट्रीम की जानकारी

बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक वॉर 2 के थिएटर से हटने के बाद इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। किसी भी फिल्म को रिलीज डेट से OTT तक पहुंचने में लगभग 8 हफ्तों का समय लगता है। यानी ये फिल्म अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि फिल्म दिवाली पर OTT पर दस्तक दे सकती है।

फिल्म का कलेक्शन

14 अगस्त को थिएटर पर रिलीज हुई वॉर 2 ने पहले दिन अच्छी 52 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की थी। दूसरे दिन फिल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा हुआ और फिल्म ने 57 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। तीसरे दिन 33 करोड़ और चौथे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 31 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में 176 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब फिल्म का असली टेस्ट वीक डेज में होगा।

परफॉरमेंस

बता दें, 2019 में आई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर को जबरदस्त सफलता मिली थी। उसी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए सीक्वल बनाया गया था जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। इसी फिल्म से जूनियर एनटीआर ने अपना हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। लेकिन फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आ रही है। हालांकि, एक्टर्स की मेहनत और परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है।

