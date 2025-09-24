Know About Raveen Tandon 4 Children 2 adopted girls rasha tadhani and ranbirvardhan एक या दो नहीं, चार बच्चों की मां हैं रवीना टंडन, जानें किस फील्ड में नाम कमा रहे हैं उनके बच्चे, Bollywood Hindi News - Hindustan
Raveena Tandon: रवीना टंडन 21 साल की उम्र में ही मां बन गई थीं। उनके एक या दो नहीं, चार बच्चे हैं। जी हां, वह पूजा, छाया, राशा और रणबीरवर्धन की मां हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:14 PM
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के फैसलों के लिए भी खूब सराही जाती हैं। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। साल 1995 में रवीना ने दो बेटियों— पूजा (तब 8 साल की) और छाया (तब 11 साल की) को गोद लिया था।

शादी और बच्चे

उस वक्त रवीना की शादी नहीं हुई थी और वह अपने करियर के सुनहरे दौर में थीं। जब उन्हें पता चला कि पूजा और छाया के मां-बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। करीब नौ साल तक इस जिम्मेदारी को अकेले संभालने के बाद रवीना ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की। इसके बाद वह दो और बच्चों—बेटी राशा और बेटे रणबीरवर्धन की मां बनीं। इस तरह रवीना आज चार बच्चों की मां हैं।

क्या करते हैं चारों बच्चे?

आज उनकी दोनों गोद ली हुई बेटियां अपनी-अपनी जिंदगी में खुश और कामयाब हैं। पूजा इवेंट मैनेजर के तौर पर सक्रिय हैं। छाया शादीशुदा जीवन का आनंद ले रही हैं और मां बनने की खुशियां बटोर रही हैं। राशा थडानी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं और बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं रणबीरवर्धन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं।

raveena tandon

