इमरान खान ने गाया शिव तांडव, किया जपजी साहब का पाठ, कहा- सिख भाई…
फिल्म ‘धुरंधर ’ का गाना ‘दिल पे जख्म खाते हैं’ तो आपने सुना ही होगा। इस गान को इमरान खान ने गाया है। आपको पता है इन्होंने जपजी साहब का पाठ भी किया है और शिव तांडव भी गाया है।
‘दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं...’, ये गाना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का है। इस गाने को पंजाबी सिंगर इमरान खान ने गाया था। हाल ही में इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्होंने जपजी साहब का पाठ किया है, उन्हें पूरा गायत्री मंत्र याद है, उन्होंने शिव तांडव गाया और बचपन से माता के भजन गाते आ रहे हैं।
मुझे नहीं लगता पंजाबी इंडस्ट्री में किसी ने शिव तांडव रिकॉर्ड किया होगा - खान साब
इमरान खान को खान साब भी कहते हैं। इमरान ने शुभांकर को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैंने जपजी साहब का पाठ भी किया है। नमाज भी रिकॉर्ड की और शिव तांडव भी रिकॉर्ड किया। मुझे नहीं लगता पंजाबी इंडस्ट्री में किसी ने शिव तांडव रिकॉर्ड किया होगा। मैंने सारे श्लोक याद किया थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी संस्कृत बोली ही नहीं। हम पंजाबी हैं। हमें कहां संस्कृत आती है। पर जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हे ये रिकॉर्ड करना चाहिए मैंने कहा बिल्कुल।"
अपने धर्म को फॉलो करो, लेकिन रिस्पेक्ट सभी की करो - इमरान खान
धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान करने की सीख पर बात करते हुए उन्होंने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा, "हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हो न तो आप दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करना जानोगे। अगर आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने यही बताया है कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, लेकिन रिस्पेक्ट सभी धर्मों की करो।"
मैं अपने धर्म में ठीक हूं - इमरान खान
जब उनसे पूछा गया कि क्या विभिन्न धार्मिक मंत्र और पाठ गाने पर कभी उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ या कोई विवाद हुआ, तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वे ट्रोल्स पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा, "बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किस-किस को जवाब दूं? मैं जो कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं अपने धर्म में ठीक हूं। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी का हक नहीं मारता मैं। किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाता। मैंने जपजी साहब का पाठ किया है और लोगों ने मेरी सराहना भी की है। सिख भाई भी बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। हिंदू भी मुझे पसंद करते हैं। मुझे गायत्री मंत्र भी आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं।"
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
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