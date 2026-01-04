Hindustan Hindi News
Know about Amitabh Bachchans brother Ajitabh's four children, one married this actor
जानिए क्या करते हैं अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ के चारों बच्चे, एक ने ही इस एक्टर से शादी

जानिए क्या करते हैं अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ के चारों बच्चे, एक ने ही इस एक्टर से शादी

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन के बच्चों के बारे में कम ही जनकारी है। लय आप जानते हैं अमिताभ के भतीजी और भतीजा क्या काम करते हैं? अमिताभ के छोटे भाई की पत्नी भी बिजनेस में एक्सपर्ट हैं।

Jan 04, 2026 11:53 am IST
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनका परिवार अक्सर खबरों में बना रहता है। लेकिन अमिताभ का एक और परिवार भी है, उनके छोटे भाई और उनका परिवार। अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ को कम ही मौकों पर साथ देखा गया है। अजिताभ का परिवार लाइमलाइट से दूर विदेश में बस चुका है। अजिताभ और उनके परिवार ने फिल्मों और लाइमलाइट से दूर अपनी अलग और बेनाम जिंदगी जी रहे हैं। दोनों परिवार एक साथ कम ही देखे गए हैं। लेकिन की आप जानते हैं अमिताभ के भाई अजिताभ के चार बच्चे लाइमलाइट से दूर क्या काम कर रहे हैं?

अमिताभ के भाई के बच्चे

अमिताभ बच्चन के चार भतीजे-भतीजी हैं। अजिताभ और रमोला बच्चन की तीन बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी नीलिमा एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, नम्रता आर्ट से जुड़ी हैं। वो कविताएं लिखती हैं, फोटोग्राफी करती हैं। नैना और उनका बेटा भीम एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। भीम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। लेकिन लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन नैना बच्चन ने एक्टर कुनाल कपूर से शादी की है। दोनों को एकाध मौकों पर फिल्मी इवेंट में साथ देखा गया है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है।

अमिताभ



अजिताभ का बिजनेस

अमिताभ के भाई अजिताभ की बात करें तो उन्होंने भारत से दूर लंदन में अपना बिजनेस शुरू किया था। अजिताभ के नाम कई कंपनियां हैं। वहीं रमोला भी एक फैशन डिज़ाइनर, इवेंट क्यूरेटर और एक रिसोर्ट की मालकिन हैं। रमोला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। उन्हें अक्सर अपने काम से जुड़े पोस्ट शेयर करते हुए देखा गया है।

bheem bachchan and ramola bachchan


भाई को किया था याद
अमिताभ एकाध मौके पर भाई अजिताभ को याद कर चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक्टर ने भाई को याद करते हुए उनके साथ बचपन में बिताए पलों का जिक्र किया था। एक मौके पर अमिताभ ने ये भी कहा था कि वो उनके भाई ही थे जिन्होंने उनसे कोलकाता की नौकरी छोड़ उन्हें एक्टिंग को अपना करियर बनाने की सलाह दी थी। आज दोनों भाई अपनी जिंदगी में सफल हैं।

Amitabh Bachchan Abhishek Bachchan

