कांग्रेस के वोट चोरी वाले वीडियो पर के के मेनन बोले; मेरा लेना-देना नहीं, बिना पूछे एडिट करके पोस्ट किया

कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर के के मेनन की एक क्लिप वायरल हो रही है। इसे देखकर लग रहा है कि वह कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन में साथ हैं। अब के के मेनन का कहना है कि उनसे बिना पूछे ये क्लिप ली गई।

कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जा रही के के मेनन की क्लिप पर अब एक्टर का रिएक्शन सामने आया है। के के मेनन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। उनकी क्लिप बिना इजाजत के ली गई है। यह क्लिप कांग्रेस के 'वोट चोरी' कैंपेन की है। इसकी शुरुआत में के के मेनन लोगों का ध्यान खींचते नजर आ रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के इस ऐड में उन्होंने एक्टिंग की है।

क्या बोले के के मेनन वायरल क्लिप के कमेंट सेक्शन में के के मेनन लिखा है, 'इस बात का ध्यान दिया जाए कि मैंने इस ऐड में एक्टिंग नहीं की। मेरी स्पेशल ऑप्स के प्रमोशन की एक क्लिप एडिट कर ली गई है और इसे बिना मेरी अनुमति के यूज किया गया है।'

क्या था वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें के के मेनन बोलते हैं, अरे रुको-रुको यार। स्क्रॉल करना बंद करो, अगर आप ये रील देख रहे हो... उसके बाद दूसरा शख्स आकर बोलता है, वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। अरे अभी जाओ बायो में लिंक दिया है, उसमें फॉर्म भरो। कैप्शन में नंबर दिया है उस पर कॉल करो। आवाज उठाओ। अपना वोट चोरी होने से बचाओ। कैप्शन में लिखा है, हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं। जल्दी से कर आओ। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में के के मेनन ने लिखा है कि उनकी बिना इजाजत ये क्लिप ले ली गई है।